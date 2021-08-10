ЦИК отказал в регистрации списка партии "Российский общенародный союз"

Центризбирком России на заседании во вторник отказал в регистрации федерального списка партии "Российский общенародный союз" (РОС) из-за недостаточного количества подписей избирателей.

Всего решение об участии в выборах в Госдуму приняли 15 политических сил. Все, кроме РОС, обладают парламентской льготой и могут регистрировать кандидатов в депутаты без сбора подписей.

Как рассказал председатель партии Сергей Бабурин, его сторонникам удалось собрать в общей сложности чуть более 217 тысяч подписей в поддержку федерального списка (требование закона - 200 тысяч подписей), однако не все документы были вовремя переправлены в Москву для сдачи на проверку в Центризбирком. Срок их сдачи истек в 18.00 4 августа. По словам члена ЦИК Евгения Шевченко, комиссия приняла к рассмотрению лишь 93 097 подписей.

В итоге ЦИК постановил отказать "Российскому общенародному союзу" в регистрации федерального списка в связи с недостаточным количеством достоверных подписей в его поддержку.

Это, впрочем, не означает, что все выдвиженцы от партии выбыли из борьбы за думские мандаты. Как рассказал "Российской газете" Евгений Шевченко, участники списка кандидатов РОС по одномандатным округам смогут зарегистрироваться, если они до 4 августа успели собрать необходимое количество подписей в свою поддержку. 17 июля ЦИК заверил список из 28 таких кандидатов.

Отметим, что, согласно закону о выборах депутатов Госдумы, представитель партии, не имеющей парламентской льготы, для регистрации в качестве кандидата-одномандатника должен собрать не менее 3% подписей избирателей, зарегистрированных в данном округе. Если в нем проживают менее 100 тысяч избирателей, то не менее трех тысяч автографов.