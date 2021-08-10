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10.08.2021 08:34
Рубрика: Общественный транспорт

Дальнобойщиков и таксистов будут контролировать на усталость

Текст: Елена Манукиян
Засыпающих за рулем водителей такси, грузовых машин и автобусов будут контролировать с помощью специального прибора. Законопроект об этом, разработанный Минтрансом, размещен для общественного обсуждения.

Предполагается, что устройство, установленное в салоне транспортного средства, по зрачку или частоте пульса зафиксирует признаки снижения работоспособности человека, после чего водитель обязан будет сделать перерыв. При этом временные рамки на управление транспортным средством будут сняты. Сейчас по правилам дорожного движения находиться за рулем можно не более 10 часов в сутки. Таким образом, водитель сможет продолжать движение до появления усталости. И даже если он проехал менее десяти часов и начал засыпать, то должен будет остановиться и отдохнуть.

Фото: Агентство "Москва"
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По данным Минтранса, нововведение коснется более 4 млн водителей и позволит государству сократить ежегодный ущерб от ДТП на 350-530 млрд рублей. Сейчас он оценивается в 1,78 трлн рублей.

Планируется, что новые требования вступят в силу с 1 марта 2023 года.

Похожая система уже внедрена в московском общественном транспорте.