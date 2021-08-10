Дальнобойщиков и таксистов будут контролировать на усталость

Предполагается, что устройство, установленное в салоне транспортного средства, по зрачку или частоте пульса зафиксирует признаки снижения работоспособности человека, после чего водитель обязан будет сделать перерыв. При этом временные рамки на управление транспортным средством будут сняты. Сейчас по правилам дорожного движения находиться за рулем можно не более 10 часов в сутки. Таким образом, водитель сможет продолжать движение до появления усталости. И даже если он проехал менее десяти часов и начал засыпать, то должен будет остановиться и отдохнуть.

По данным Минтранса, нововведение коснется более 4 млн водителей и позволит государству сократить ежегодный ущерб от ДТП на 350-530 млрд рублей. Сейчас он оценивается в 1,78 трлн рублей.

Планируется, что новые требования вступят в силу с 1 марта 2023 года.

Похожая система уже внедрена в московском общественном транспорте.