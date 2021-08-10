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Рубрика: Общество

Диетолог объяснила, почему нельзя есть зеленую часть арбуза и дыни

Если в дыне или арбузе имеются нитраты, то сконцентрированы они будут главным образом возле корки, заявила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Фото: Сергей Петров/ТАСС
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"Поэтому ешьте арбуз и дыню до зеленой части", - добавила она в беседе с РИА Новости.

При этом эксперт отметила, что лучше брать плоды такого размера, чтобы их можно было съесть сразу, не оставляя на следующий день. Если же вы купили большой арбуз или дыню, хранить их разрезанными нужно только в холодильнике, предварительно закрыв место разреза пищевой пленкой.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как должен выглядеть спелый арбуз.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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