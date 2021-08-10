Джеймс Ганн назвал самую сложную сцену из "Отряда самоубийц"

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Режиссер Джеймс Ганн на шоу Джимми Киммела рассказал, какая сцена стала для него самой сложной в ходе съемок нового "Отряда самоубийц".

Речь идет об эпизоде, в котором Харли Квин оказывается в плену, подвешенная к потолку за связанные руки. Ей удается нейтрализовать охранника, после чего она с помощью пальцев на ноге достает с поверженного врага ключ, подтягивается и ногой открывает замок.

Постановщик думал, что это будет наиболее трудная задача для Марго Робби, но она справилась с этим атлетическим ребусом на удивление легко.

"Она - как человек-швейцарский нож, который способен так сложиться и сделать это. Я смотрел на это, и мучения Марго стали моим любимым днем на съемках", - восхищается талантами актрисы Ганн.

Уже на монтаже кинематографист заметил, что локон волос во время трюка закрывает ее лицо, поэтому можно подумать, что использовался дублер. Невозможность исправить это в кадре режиссер назвал самым большим разочарованием, еще раз заверив аудиторию, что артистка сыграла сложную сцену освобождения самостоятельно.

Сама Робби призналась, что для нее это не составило никаких проблем. По ее словам, она прекрасно управляется со своими пальцами на ногах - свободно может заплетать волосы в косички или играть на пианино.

Ранее Джеймс Ганн рассказал о спрятанной в "Отряде самоубийц" пасхалке из "Стражей Галактики", на которую никто не обратил внимания, а также раскрыл персонажа, которого так и не смог убить на экране из-за его "няшности".