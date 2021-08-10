Ганн назвал персонажа "Отряда самоубийц", которого не решился убить

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Режиссер Джеймс Ганн в развернутом интервью Variety рассказал, что с самого начала он планировал убить на экране большую часть нового "Отряда самоубийц".

При этом ни в одном из вариантов сценария гибель не настигала только двух антигероев - Харли Квинн (Марго Робби) и Бладспорта (Идрис Эльба).

Но среди членов обреченной команды все же нашелся один участник, на которого у постановщика попросту не поднялась рука.

По словам Ганна, в концовке должна была умереть Крысолов-2 (Даниэла Мелшиор), но она получилась настолько милой, что ее смерть задала бы слишком мрачный тон, поэтому он просто не смог на это решиться и финал изменили.

Напомним, после выполнения контрактных обязательств перед Marvel - съемок третьих "Стражей Галактики" и специального рождественского эпизода с ними же - постановщик продолжит развивать киновселенную DC.