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Подтверждено: Джеймс Ганн продолжит развивать киновселенную DC

Новости
    05.08.2021, 15:02
Текст:   Богдан Бобров

Президент DC Films Уолтер Хамада рассказал журналу The Hollywood Reporter о дальнейшем сотрудничестве с Джеймсом Ганном, чей вышедший сегодня сиквел "Отряда самоубийц" сейчас собирает восторженные отзывы критиков, зрителей и основного каста.

Фото: kinopoisk.ru
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"Ганна всегда ждут обратно, чем бы он ни занимался. У него действительно есть свое видение, и он отличный партнер. Когда он захочет вернуться, мы будем готовы его принять. Он вернется. У нас запланировано еще кое-что", - сказал Хамада.

Ранее режиссер, также снявший для студии сериал про Миротворца, заявлял о желании снять сольный фильм про Харли Квинн с Марго Робби, хотя после пепелища, которое сейчас представляет собой наследие SnyderVerse, франшизу о мире Бэтмена и Супермена можно развивать в любую сторону.

Но перед этим Ганну еще предстоит выполнить все обязательства перед Marvel - закончить трилогию "Стражей Галактики" и выпустить с ними же специальный рождественский эпизод.

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