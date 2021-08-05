Подтверждено: Джеймс Ганн продолжит развивать киновселенную DC

Президент DC Films Уолтер Хамада рассказал журналу The Hollywood Reporter о дальнейшем сотрудничестве с Джеймсом Ганном, чей вышедший сегодня сиквел "Отряда самоубийц" сейчас собирает восторженные отзывы критиков, зрителей и основного каста.

"Ганна всегда ждут обратно, чем бы он ни занимался. У него действительно есть свое видение, и он отличный партнер. Когда он захочет вернуться, мы будем готовы его принять. Он вернется. У нас запланировано еще кое-что", - сказал Хамада.

Ранее режиссер, также снявший для студии сериал про Миротворца, заявлял о желании снять сольный фильм про Харли Квинн с Марго Робби, хотя после пепелища, которое сейчас представляет собой наследие SnyderVerse, франшизу о мире Бэтмена и Супермена можно развивать в любую сторону.

Но перед этим Ганну еще предстоит выполнить все обязательства перед Marvel - закончить трилогию "Стражей Галактики" и выпустить с ними же специальный рождественский эпизод.