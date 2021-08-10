Эксперт: Афганистану уже осенью угрожает настоящий голод

Из-за продолжающихся боевых действий по всему Афганистану, сопровождающихся изъятием у населения продуктов питания для снабжения войск как движения "Талибан", так и правительственных сил, уже этой осенью страна может вплотную столкнуться с голодом, что приведет к увеличению неконтролируемых потоков беженцев в другие страны, рассказал "РГ" профессор факультета международных отношений СПбГУ Александр Князев.

По его словам, в последние годы поставки удобрений в северные провинции Афганистана сократились на 80 процентов, урожайность традиционных культур - на 40 процентов, и это только на севере. Кроме того, идет деградация всех земель сельхозназначения. Вдобавок на протяжении последних примерно трех лет в значительной части Афганистана продолжаются засухи.

"Независимо от развития военно-политических процессов, осенью станет очевидным элементарный массовый голод, особенно с учетом неизбежных экспроприаций урожаев со стороны любых участников военного конфликта. А это может привести к потокам беженцев во всех направлениях", считает Князев.

"Хотя боевые действия, засуха и нехватка удобрений наблюдались и в предыдущие годы, но в нынешнем году есть одно важное отличие - увеличились экспроприации продуктов питания у населения, - рассказал Князев "РГ". - На севере Афганистана давно не было столь активных боевых действий, как в этом году. Уезды постоянно переходят из рук в руки. Таким образом число военных, будь то талибы или правительственные войска, увеличивается. Но военные сами ничего не производят, поэтому экспроприации продовольствия у населения неизбежны. Уже сейчас идет много сообщений о плохом снабжении правительственных войск".

Кроме того, отмечает Князев, ситуацию усугубляет тот факт, что в связи с боевыми действиями закрыты многие пропускные пункты на границах Афганистана.

"Только сегодня власти Ирана заявили о прекращении всех торговых операций с Афганистаном. Между тем, Иран поставлял значительную часть продовольственных товаров", - рассказал он.

Эксперт отмечает, что Таджикистан и Туркменистан не являются значимыми поставщиками товаров в Афганистан. То есть на севере главный канал поставки - через узбекский Термез. Через него идут, например, коммерческие и гуманитарные поставки муки из Казахстана. Кроме того, Китай поставляет некоторое количество товаров, в том числе и продовольствия, через Узбекистан и Пакистан. Однако на границе с Пакистаном, например, тоже значительно сокращена пропускная мощность КПП.

При этом, отмечает Князев, о каких-то планах масштабной гуманитарной помощи Афганистану со стороны мирового сообщества речи в настоящий момент не идет.