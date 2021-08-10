ФАС пригрозила владельцу ЦУМа штрафом в 15% от годовой выручки

Федеральная антимонопольная служба заподозрила группу компаний Mercury (владелец одного из крупнейших торговых центров в Европе - ЦУМа) в международном ценовом сговоре на рынке элитной брендовой продукции.

"ФАС России проводит выездные проверки в отношении дистрибьюторов товаров класса люкс на российском рынке - ОАО "ТД ЦУМ" и группы компаний Mercury, а также ряда официальных представительств зарубежных брендов", - пояснили в пресс-службе ФАС.

В ведомстве добавили, что инспекторы более двух часов не могли попасть в здание ЦУМа.

Максимальное наказание за участие в картельном сговоре составляет до 15 % от годовой выручки компании. Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 90 миллиардов рублей.

Кроме того, российское законодательство предусматривает уголовную ответственность за ограничение конкуренции.

Компания Mercury была основана в 1993 году. В состав холдинга входят пять подразделений, в том числе "ЦУМ".