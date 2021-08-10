Инспекторов ФАС не пустили в административное здание ЦУМа

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы пришли с проверкой в административное здание ЦУМа, расположенное на 1-й Брестской улице в Москве.

"Инспекция ФАС туда не попала. Свет горит, но двери закрыты", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ФАС.

Проверки ФАС связаны с расследованием дела о международном ценовом сговоре на рынке элитной брендовой продукции. Одной из сторон дела являются дистрибьюторы товаров класса люкс - ОАО "ТД ЦУМ" и группа компаний Mercury (им принадлежит торговый центр).

Максимальное наказание за участие в картельном сговоре составляет до 15% от годовой выручки компании. В случае Mercury речь может идти о сумме в 13,5 миллиарда рублей.

В пресс-службе Mercury отказались комментировать "РГ" претензии ФАС.