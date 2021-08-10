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Рубрика: Экономика

Почему подорожало топливо на АЗС и когда это прекратится

Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Неделя № 181(8532)
В России есть народная примета: когда нефть дешевеет, то цены на бензин растут, а когда дорожает, то они поднимаются.

Но если без шуток, в этом году стоимость топлива на заправках растет с пугающей быстротой. С начала года траты на заправку бензином увеличились на 5-11 рублей за литр, а дизельным топливом - на 1,5-4 рубля за литр.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Причины роста цен не только в нефти, хотя ее вклад в общее дело есть. Для начала нужно разобраться, из чего складывается розничная цена автомобильного топлива. В стоимости литра бензина 20% занимает налог на добавленную стоимость (НДС), а еще 21% - акцизы. Изменить их величину может правительство, и они не зависят от мировой конъюнктуры. Акцизы увеличиваются ежегодно, с 2014 года они выросли в 2,5 раза.

Коммерческие, транспортные и производственные расходы нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и АЗС - около 17%. Это тоже величина слабо изменяемая - зарплата, техника, обслуживание, доставка товара до АЗС.

Оставшиеся 42% приходятся на нефть, но в них до 30% составляют налоги - налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) или налог на добавленный доход (НДД), которые выплачивают компании. Эти 30% также неизменяемая величина.

Только 12 из 42% приходятся на стоимость добычи нефти. С начала года она подорожала на 37% - плюс 1,62 рубля к цене бензина.

Расходы на добычу нефти в цене на АЗС занимают 12%

Остальная часть подорожания пришлась на увеличение в этом году акцизов, рост налогов на нефтедобычу и снижение курса рубля к доллару. Последнее достойно отдельного внимания. Налоги на добычу для нефтяников рассчитываются в рублях, но относительно долларовой стоимости нефти. Поэтому цена для НПЗ на нефть в рублях выросла не только из-за укрепления мировых котировок барреля, но и в результате ослабления российской валюты. Для примера, в середине 2014 года баррель российской нефти Urals стоил 97 долларов, или 3,7 тыс. рублей, а сейчас при цене Urals 72,17 доллара за баррель его стоимость в рублях составляет 5,3 тыс. рублей. Это приводит к падению доходности производства и розничных продаж автомобильного топлива.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Для НПЗ выпадение доходов с 2019 года компенсируется работой демпфирующего механизма. Он возвращает заводам из бюджета часть потенциальной прибыли при поставках топлива на внутренний рынок, а не на экспорт (рассчитывается от экспортной цены в Европе, включая расходы на транспортировку). Но половина расходов бюджета на демпфер компенсируется ежегодным ростом НДПИ. Кроме того, демпфер никак не затрагивает АЗС, рентабельность которых в этом году находится в отрицательной зоне или на нуле.

В итоге, учитывая, что рубль с начала лета начал укрепляться, нефтяные котировки перестали бить рекорды, а спрос на бензин осенью традиционно снижается, можно предположить остановку его подорожания на АЗС уже в сентябре. Но снижения цен ждать не стоит из-за отсутствия экономической рентабельности розничной торговли топливом.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Сергей Тихонов
Экономика Транспорт Бензин Цены на бензин

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