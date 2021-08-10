Kia предложила россиянам внедорожник Mohave с 6-местным салоном

В России стартовали продажи новой версии рамного внедорожника Kia Mohave - с раздельными креслами на втором ряду. Цена на автомобиль составляет 4 299 900 рублей.

Шестиместный Kia Mohave предлагается в максимальной комплектации "Premium+". Капитанские кресла второго ряда имеют регулируемые по высоте и углу наклона подлокотники, трёхуровневый подогрев и систему вентиляции, в задней части центральной консоли автомобиля есть подстаканники. Складывание кресел осуществляется при помощи электропривода: кнопки есть непосредственно в спинках, а также в багажнике.

В России Kia Mohave продаётся с трёхлитровым V6 мощностью 249 л.с., 8-диапазонной автоматической коробкой передач и системой полного привода с понижающим рядом и блокировкой заднего дифференциала.

Kia Mohave добрался до России в ноябре 2020 года, в мае внедорожник получил порцию обновок в соответствии с пожеланиями клиентов и журналистов. Цены на модель стартуют от 3 859 900 рублей.