Минобороны РФ будет регулярно проводить учения у границ Афганистана

Минобороны РФ и впредь намерено продолжать проводить совместные учения у границ Афганистана. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая перед участниками всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".

По его словам, российская армия провела у границ с Афганистаном два совместных учения. Одно из них с Узбекистаном, второе - при участии Таджикистана и Узбекистана. Министр подчеркнул, что маневры прошли на самом высоком уровне.

По его словам, регулярная практика таких тренировок поможет обеспечить безопасность границ государств и способствует подготовке к обороне при возможном нападении.