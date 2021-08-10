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Рубрика: Власть

Учения России, Таджикистана и Узбекистана у афганской границы завершены

Завершены совместные учения вооруженных сил России, Узбекистана и Таджикистана, которые прошли на полигоне Харб-Майдон в 20 километрах от границы с Афганистаном. В них приняли участие 2,5 тысячи военнослужащих, а также около 500 единиц вооружения и военной техники.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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"(В ходе учений, - прим. "РГ") впервые было продемонстрировано применение межвидовой группировки войск с массированным применением авиации, разведывательно-огневых комплексов и десантов на основе полученного опыта в Сирийской арабской республике", - заявил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, его слова цитирует ТАСС.

Он добавил, что учения были проведены на фоне обострения ситуации в Афганистане и угрозы проникновения террористов в приграничные страны Центральноазиатского региона.

По словам генерал-полковника, совместные действия РФ, Узбекистана и Таджикистана позволят обезопасить наши страны от "боевой агрессии".

В свою очередь глава минобороны Таджикистана Шерали Мирзо подчеркнул, что подобные антитеррористические учения были проведены впервые в истории сотрудничества трех стран. Начальник генерального штаба ВС Узбекистана Шухрат Холмухамедов при этом отметил, что обстановка в Афганистане требует от военных трех государств "постоянной бдительности".

Власть Безопасность Армия В мире Ближний Восток Афганистан

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