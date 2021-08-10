На НТВ анонсировали новое музыкальное шоу с Родригезом и Батрутдиновым

На НТВ стартует новая музыкальная программа "Шоумаскгоон".

Ведущими назначены певец и шоумен Тимур Родзригез и экс-кавээнщик и резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов.

Анонсируется, что его участниками станут звезды других музыкальных шоу телеканала - "Маска", "Ты супер!" и "Суперстар!" Это: TSOY (Анатолий Цой из MBAND), Карина Кокс, Стас Костюшкин, Юлия Паршута, Кирилл Туриченко, Марк Тишман, Диана Анкудинова, Алиса Мон и Вячеслав Макаров.

Продюсер канала Тимур Вайнштейн обещает "совершенно новый развлекательный формат". Участники будут исполнять произведения разных артистов в различных жанрах. При этом не будет отдельного жюри: оценивать выступления будут они сами. В каждом выпуске будет появляться приглашенная звезда с правом голоса.

В каждом выпуске исполнителям будут предлагаться отдельные темы: например, "народная песня", "песня лауреата Grammy", "рок-хит" и т.п., поясняет ТАСС.