Новости

Удаленную сцену из "Черной вдовы" слили в интернет 15:01
Умерла актриса Ляля Боброва 14:51
Югославский певец Митулин Сретенович Срета найден мертвым в отеле 14:45
Кинематографисты поддержали Джонни Деппа после выигранного им суда 14:33
Умерла звезда мексиканских "мыльных опер" Исабель Мартинес 13:33

На НТВ анонсировали новое музыкальное шоу с Родригезом и Батрутдиновым

Новости
    10.08.2021, 15:47
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ НТВ Фото: youtube.com/ НТВ
Фото: youtube.com/ НТВ

На НТВ стартует новая музыкальная программа "Шоумаскгоон".

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
"Всем привет, я снова с вами!": МакSим выложила пост в Instagram

Ведущими назначены певец и шоумен Тимур Родзригез и экс-кавээнщик и резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов.

Анонсируется, что его участниками станут звезды других музыкальных шоу телеканала - "Маска", "Ты супер!" и "Суперстар!" Это: TSOY (Анатолий Цой из MBAND), Карина Кокс, Стас Костюшкин, Юлия Паршута, Кирилл Туриченко, Марк Тишман, Диана Анкудинова, Алиса Мон и Вячеслав Макаров.

Продюсер канала Тимур Вайнштейн обещает "совершенно новый развлекательный формат". Участники будут исполнять произведения разных артистов в различных жанрах. При этом не будет отдельного жюри: оценивать выступления будут они сами. В каждом выпуске будет появляться приглашенная звезда с правом голоса.

В каждом выпуске исполнителям будут предлагаться отдельные темы: например, "народная песня", "песня лауреата Grammy", "рок-хит" и т.п., поясняет ТАСС.

Новости

Опубликован новый постер "Дюны" 13:25
Актер Юрий Назаров рассказал о последствиях коронавируса 13:12
DOOM, Minecraft и GTA: постеры "Главного героя" с культовыми играми 13:02
Названа причина смерти актрисы Татьяны Жуковой 12:47
⧣ Россия
Фото: kinopoisk.ru
Новый "Отряд самоубийц" возглавил российский прокат 09.08.2021
"Всем привет, я снова с вами!": МакSим выложила пост в Instagram 09.08.2021
Найденный с переломами актер "Штрафбата" Игорь Регнер умер в реанимации 09.08.2021
⧣ музыка
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Врачи назвали случай выздоровления певицы МакSим уникальным 09.08.2021
СМИ: У "Богемской рапсодии" появится сиквел 08.08.2021
Американский актер Тревор Мур трагически погиб в 41 год 08.08.2021
⧣ телевидение
Фото: twitter.com/ news_beijing
Актриса Юй Юэсянь погибла на съемках во Внутренней Монголии 10:51
Премьера "Вампиров средней полосы" состоится на ТНТ 09.08.2021
Умерла последняя актриса "золотого века" Голливуда Джейн Уизерс 09.08.2021