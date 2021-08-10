Неграмотные автоюристы должны компенсировать ущерб вместо страховщиков

За неграмотно оказанную юридическую помощь в получении выплаты по ОСАГО кто-то должен отвечать, если выплата не произведена. Верховный суд указал, кто отвечает в этой ситуации, причем в полном объеме, предусмотренном законом о защите прав потребителей.

Какой бы простой ни была процедура взаимодействия со страховщиком, все равно из-за опасений сделать что-нибудь не так люди часто обращаются за консультацией, а то и за помощью к юристам. Причем зачастую делегируя им свои полномочия.

Однако на этом рынке есть профессиональные юристы, есть не очень опытные, а есть и просто мошенники. Не даром страховщики давно сражаются с автоюристами-мошенниками. Но страховщики защищают от мошенничества себя. Однако недобросовестные автоюристы могут наживаться и на тех, кто пострадал в авариях. И, конечно, первым делом они запугают своего клиента, что без их "не очень дорогой" помощи получить от страховщика выплату просто невозможно.

Сложно судить, с какими юристами столкнулся гражданин Колесников. Если судить по их действиям, они плохо знали действующее законодательство.

Судя по количеству привлеченных к простому в общем-то делу партнеров, они явно накручивали стоимость своих услуг. А если учесть итог этой истории, они еще были и безалаберными.

Но - обо всем подробнее. 29 ноября 2018 года Колесников попал в ДТП. С виновником аварии вызывать ГИБДД они не стали, все оформили по Европротоколу. В этот же день Колесников заключил договор поручения с некой компанией, которая должна была получить со страховщика компенсацию на восстановительный ремонт.

По условиям договора компания обязалась заключить в интересах клиента договоры с иными юридическими лицами на оказание комплекса услуг. Для этого Колесников оформил нотариальную доверенность на представление его интересов. Также по акту приема-передачи он передал оригиналы схем ДТП и извещения о нем.

Компания заключила договор с другой компанией, которая определила стоимость восстановительного ремонта. Еще один партнер компании подготовил заявление о страховом событии с приложением необходимых документов в СПАО "РЕСО-Гарантия", а также претензию. Третий партнер курьером направил эти документы в страховую компанию виновника ДТП.

В законе об ОСАГО прописаны не только сроки, в которые необходимо подать заявление на выплату, но и к какому страховщику обращаться

Страховщик в выплате отказал, сославшись на то, что по закону за выплатой в данной ситуации необходимо обращаться к своему страховщику. То есть тому, у которого застрахована ответственность самого Колесникова.

Спустя более чем полтора года, не получив никаких выплат, Колесников обратился к посреднику за возвратом документов. Но так их и не получил. Извещение о ДТП было потеряно. А без оригинала этого документа получить страховую выплату невозможно.

Тогда он направил в компанию претензию, которая осталась без ответа, а затем подал на нее в суд. В суде он потребовал возместить ему расходы на восстановление автомобиля, неустойку, моральный вред, судебные расходы, а также штраф по закону о защите прав потребителя - за отказ исполнить претензию добровольно.

Городской суд снизил моральный ущерб и судебные расходы, отказал в выплате неустойки, но все остальные требования удовлетворил.

Однако апелляционная инстанция отказала во всем, кроме судебных расходов, снизив их до минимума. А также назначила штраф от этой суммы. В этом решении суд сослался на то, что в договоре поручения нет согласованных сторонами сроков оказания услуг и указания на страховую организацию, в которую должен был обратиться поверенный. Кроме того, он пришел к выводу о недоказанности факта утраты возможности для обращения в страховую организацию за получением страхового возмещения.

Кассационный суд согласился с этими выводами. Но Верховный суд счел эти выводы необоснованными и противоречивыми.

Для начала, сославшись на Гражданский кодекс, а также постановление Пленума Верховного суда, что поверенный предприниматель, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший поручение доверителя, обязан возместить последнему убытки в полном объеме, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы.

Что касается сроков, не указанных в договоре, то в законе об ОСАГО прописано, что в случае оформления документов об аварии без полиции извещение о ДТП, заполненное в двух экземплярах причастными к нему водителями, направляется страховщикам, застраховавшим их гражданскую ответственность, в течение пяти рабочих дней со дня происшествия.

В этой норме указан не только срок, но также и то, в какую страховую компанию должен обратиться потерпевший. А в данной ситуации - его поверенный.

Кроме того, ВС указал, что суд апелляционной инстанции пришел к взаимоисключающим выводам. С одной стороны, Колесников, по его мнению, не лишен возможности самостоятельно получить страховое возмещение, а с другой - что ответчиком утрачен обязательный документ, предусмотренный законом об ОСАГО, для обращения за страховым возмещением.

Также Верховный суд напомнил, что согласно Гражданскому кодексу доверитель может отменить поручение в любое время. Это же предусмотрено законом о защите прав потребителя.

При этом кассационный суд не исправил эти ошибки. Поэтому ВС отменил решения апелляционного и кассационного судов и направил дело на новое рассмотрение в апелляцию.

Очевидно, что, обращаясь к юристам за подобной услугой, необходимо внимательно изучить, занимались ли они и с каким успехом подобными делами. Уже то количество партнеров, которое потребовалось этой компании для исполнения простого поручения, должно было насторожить. Да, потом с них можно взыскать и компенсацию, и моральный ущерб, и даже штраф. Но на это уйдут годы. Кстати, сами страховщики вполне доходчиво объясняют даже по телефону, куда обращаться за выплатой и какие документы для этого необходимы. А для оформления извещения о ДТП есть суперсервис "Помощник ОСАГО", в котором пошагово можно заполнить этот документ в электронном виде. Правда, чтобы им воспользоваться, оба участника ДТП должны быть зарегистрированы на портале госуслуг.