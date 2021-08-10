Ботаники впервые за двадцать лет открыли плотоядное растение

Исследователи из Университета Британской Колумбии (UBC) и Висконсинского университета в Мэдисоне обнаружили в западной части Северной Америки неизвестное ранее хищное растение Triantha occidentalis. Подробное описание находки опубликовано в журнале PNAS.

- Если вы насекомое, то тонкий стебель и красивые белые цветы Triantha occidentalis могут показаться идеальным местом для посадки, но если вы застрянете в его липких волосках, оно высосет питательные вещества из вашего мертвого тела, - описывает находку пресс-служба UBC.

Растение примечательно тем, что ловит добычу липкими волосками на цветущем стебле. Оно улавливает насекомых совсем рядом со своими цветущими цветами, которые опыляют пчелы. Как говорит соавтор исследования Цяньши Линь из UBC, это похоже на конфликт между плотоядностью и опылением, потому что незачем убивать насекомых, которые помогают растению размножаться.

- Мы считаем, что Triantha способна уравновесить плотоядность и опыление, потому что ее железистые волосы не очень липкие и могут улавливать только мошек и других мелких насекомых, так что гораздо более крупные и более сильные пчелы и бабочки, которые действуют как ее опылители, не попадают, сказал соавтор Том Гивниш из Висконсинского университета в Мэдисоне.

Растение растет в бедных питательными веществами, заболоченных местах на западном побережье Северной Америки, от Калифорнии до Аляски, поэтому для получения минералов ему нужно питаться мелкими насекомыми.

Чтобы выяснить, действительно ли растение любит перекусывать насекомыми, доктор Лин прикрепил к его цветущему стеблю мушек-дрозофил, меченных изотопами азота-15, что позволило ему отследить поступление питательного вещества в растение.

Оказалось, что Triantha получила до 64 процентов азота от насекомых, что аналогично результатам у хищных растений и намного превышает уровень, случайно поглощаемый обычными цветами.

Исследование также показало, что липкие волоски на стебле цветка Triantha производят фосфатазу, пищеварительный фермент, используемый многими плотоядными растениями для получения фосфора из добычи. То есть, растение самостоятельно переваривает добычу.

- Учитывая существование Triantha в непосредственной близости от крупных городов на побережье Тихого океана, наше исследование служит ярким напоминанием о том, что других загадочных хищников еще предстоит обнаружить, - говорят ученые.