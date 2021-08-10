ПФР напомнил о риске остаться без пенсии из-за действий работодателя

Зарплата "в конвертах" лишает россиян достойной пенсии. Об этом рассказали в отделении Пенсионного фонда России по Алтайскому краю.

"Будущая пенсия напрямую зависит от суммы страховых взносов, которую работодатель выплачивает за конкретного сотрудника. Таким образом, уплата страховых взносов с заниженной суммы зарплаты или их неуплата вовсе приводит к уменьшению размера будущей пенсии", - отметили в ПФР, напомнив, что "серая" зарплата не учитывается при назначении пенсии.

Кроме того, россияне, работающие неофициально, лишены возможности получать в полном объеме пособие по временной нетрудоспособности, безработице и по уходу за ребенком.

В апреле Совфед заявил о намерении ужесточить ответственность работодателей за выплату "серых" зарплат. По оценкам комитета по бюджету и финансовым рынкам, объем фонда неофициальных заработных плат в стране превышает 10 триллионов рублей ежегодно, "серые" зарплаты получают 30-40% работников.

Сейчас Уголовный кодекс предусматривает за уклонение от уплаты налогов, сборов или страховых взносов лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности.