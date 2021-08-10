Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
10.08.2021 10:34
Рубрика: Бензин

Правительство не стало вводить запрет на экспорт бензина

Текст: Сергей Тихонов
Правительство не стало вводить запрет на экспорт бензина для сдерживания биржевых цен. Это следует из сообщения пресс-службы правительства, после совещания о ситуации на рынке нефтепродуктов у вице-премьера Александра Новака.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

"Мы начинаем наблюдать тренд на понижение биржевых цен. Рассчитываем, что в ближайшее время ситуация нормализуется", - сказал Новак.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Названы регионы с самым доступным бензином для населения

Сейчас суммарные товарные остатки автомобильных бензинов превышают 1,6 млн тонн, дизельного топлива - 2,6 млн тонн, что удовлетворяет потребности внутреннего рынка. Производство автомобильных бензинов с начала года выросло на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поставки на внутренний рынок - на 12,6%. При этом в течение июля экспорт снизился на 14,6% по сравнению с июлем 2020 года.

По словам вице-премьера, нефтяные компании могут и должны оказать содействие в стабилизации оптового рынка. Этому в первую очередь будет способствовать равномерное увеличение предложения нефтепродуктов на бирже.

Сейчас уже принято решение поднять нормативы продаж автобензина на бирже до 12%. Кроме этого, увеличение предложения на оптовом рынке можно обеспечить за счёт уже накопленных запасов топлива.

Вице-премьер отметил, что считает целесообразным принять некоторые меры по донастройке биржевой торговли. В частности, речь может идти о временном запрете продажи топлива не производителям, запрете на приобретение топлива аффилированными с вертикально интегрированными нефтяными компаниями лицами и ограничении предельного роста внутри торговой сессии. Минэнерго также поручено скорректировать механизм формирования графика ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, чтобы обеспечить баланс рынка в летний период.

"Обращаю внимание, что кардинальные меры, такие как запрет экспорта нефтепродуктов, остаются на повестке и могут быть в любой момент применены в случае ухудшения ситуации", - подчеркнул Новак.