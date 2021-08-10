Правительство не стало вводить запрет на экспорт бензина

"Мы начинаем наблюдать тренд на понижение биржевых цен. Рассчитываем, что в ближайшее время ситуация нормализуется", - сказал Новак.

Сейчас суммарные товарные остатки автомобильных бензинов превышают 1,6 млн тонн, дизельного топлива - 2,6 млн тонн, что удовлетворяет потребности внутреннего рынка. Производство автомобильных бензинов с начала года выросло на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поставки на внутренний рынок - на 12,6%. При этом в течение июля экспорт снизился на 14,6% по сравнению с июлем 2020 года.

По словам вице-премьера, нефтяные компании могут и должны оказать содействие в стабилизации оптового рынка. Этому в первую очередь будет способствовать равномерное увеличение предложения нефтепродуктов на бирже.

Сейчас уже принято решение поднять нормативы продаж автобензина на бирже до 12%. Кроме этого, увеличение предложения на оптовом рынке можно обеспечить за счёт уже накопленных запасов топлива.

Вице-премьер отметил, что считает целесообразным принять некоторые меры по донастройке биржевой торговли. В частности, речь может идти о временном запрете продажи топлива не производителям, запрете на приобретение топлива аффилированными с вертикально интегрированными нефтяными компаниями лицами и ограничении предельного роста внутри торговой сессии. Минэнерго также поручено скорректировать механизм формирования графика ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, чтобы обеспечить баланс рынка в летний период.

"Обращаю внимание, что кардинальные меры, такие как запрет экспорта нефтепродуктов, остаются на повестке и могут быть в любой момент применены в случае ухудшения ситуации", - подчеркнул Новак.