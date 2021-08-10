Правительство пока отложило запрет на экспорт бензина

Правительство не стало вводить запрет на экспорт бензина для сдерживания биржевых цен на топливо. Но в случае ухудшения ситуации готово пойти на этот шаг. Такое решение принято на совещании у вице-премьера Александра Новака.

"Мы начинаем наблюдать тренд на понижение биржевых цен. Рассчитываем, что в ближайшее время ситуация нормализуется", - сказал Новак.

Тезис пока подтверждается отчасти. По итогам торгов на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже 10 августа, цены на бензин АИ-92 снизились на 0,15%, до 57,2 тысячи рублей за тонну, а стоимость АИ-95, наоборот, повысилась на 0,15%, до 58,8 тысячи рублей за тонну.

Несмотря на разнонаправленную статистику, причин для снижения биржевых цен на бензин сейчас больше, чем для его дальнейшего подорожания. Постепенно сходят на нет основные факторы, из-за которых оптовые цены росли последние месяцы: повышенный спрос в сезон отпусков, ремонты на НПЗ и рост цен на нефть в мире, отмечает аналитик "Финам" Сергей Кауфман. На таком фоне даже мягкие действия правительства могут привести к снижению биржевых цен на 5-10% на горизонте нескольких месяцев.

Под "мягкими мерами" подразумевается решение поднять нормативы продаж автобензина на бирже с 11 до 12%. Кроме этого, увеличить предложения на оптовом рынке можно за счет уже накопленных запасов топлива, которые значительны. Суммарные запасы бензина превышают 1,6 млн тонн, а дизельного топлива - 2,6 млн тонн. Производство бензина с начала года выросло на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а поставки на внутренний рынок - на 12,6%. При этом в течение июля экспорт снизился на 14,6% по сравнению с июлем 2020 года.

Статистика невольно заставляет усомниться в серьезном влиянии запрета на экспорт, если бы такой был введен, на биржевые цены на бензин. В минэнерго ранее неоднократно подчеркивали, что дефицита топлива в стране не наблюдается.

Еще один позитивный фактор для российского рынка топлива в том, что цены на нефтепродукты в Европе, от которых зависят биржевые котировки, перешли к снижению с начала этой недели. Экспортный нетбэк (цена поставки топлива за границу с учетом транспортировки) АИ-92 снизился с 72,1 тысячи рублей до 69,8 тысячи рублей за тонну, а АИ-95 - с 74,2 тысячи до 71,7 тысячи рублей за тонну. Вполне вероятно, что они потянут за собой внутренние биржевые цены, к тому же их дальнейший рост становится невыгоден производителям.

По мнению руководителя проектов "ИГ "Петромаркет" Анны Лишневецкой, потенциал роста отпускных цен (оптовых цен. - "РГ") на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) АИ-92 исчерпан. Стоимость уже вплотную подошла к уровню, при котором обнуляется демпфер (механизм компенсаций НПЗ из бюджета за отказ от экспорта и поставки топлива на внутренний рынок. - "РГ"). В условиях нулевого "демпфера" НПЗ пришлось бы поднять отпускные цены на бензин обеих марок примерно на 14 тысяч рублей за тонну, а дизтоплива - на 2,5 тысячи рублей за тонну. Но даже если бы им это удалось, потери в чистой марже нефтепереработки от обнуления демпфера составили бы порядка 30% для НПЗ, ориентированных на выпуск бензина, и около 20% для ориентированных на выпуск дизтоплива.

К сожалению, на динамику цен на АЗС снижение биржевых котировок не повлияет. Розничные цены, в особенности на АИ-92, с высокой вероятностью продолжат расти в пределах инфляции при любой динамике цен в опте, считает Лишневецкая. Стимулом к увеличению отпускных цен для операторов розничного рынка будет убыточность торговли на АЗС - с начала года для АИ-92 и с июня для АИ-95 и дизтоплива. По ее мнению, даже если торговля нефтепродуктами в розницу вновь станет приносить прибыль, это не создаст предпосылок для стабилизации цен на АЗС. Операторы АЗС будут стремиться увеличивать уровень маржинальности с целью компенсировать уже понесенные убытки и накопить на "черный день".