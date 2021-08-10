"Промежуточные" планеты обнаружены в Млечном Пути

Астрономы из Института наук Карнеги представили промежуточные данные небесного обзора, который призван улучшить наше понимание природы Млечного Пути. Исследователям удалось обнаружить множество так называемых промежуточных планет, подобных которым нет в нашей Солнечной системе.

Как сообщает Phys.org, основная цель проекта заключается в изучении того, как именно формировалась наша галактика. В рамках исследования астрономы проводят обзор ранее обнаруженных объектов, которые объявлены потенциальными кандидатами на звание экзопланет.

В частности, используется массив данных Transiting Exoplanets Satellite Survey (TESS), собранный в рамках одноименной миссии NASA. Сам проект получил название Magellan-TESS Survey (MTS). Он рассчитан на три года. Прошла пока только половина этого срока, соответственно, пока представлен обзор планет за полтора года.

Как пишут исследователи, одним из сюрпризов для них стало то, что наиболее часто в рамках обзора удавалось найти планеты, которые авторы работы называют "промежуточными". Более того, удалось установить, что они бывают двух типов.

К первому из них ученые отнесли суперземли - так называются экозпланеты, диаметр которых составляет 1-1,7 диаметра Земли. Второй тип "промежуточных" планет - это мининептуны, то есть объекты, размеры которых в 2-3 раза превосходят размеры Земли. Это указывает на различное содержание газа в их составе. Астрономы пишут, что подобные экзопланеты очень распространены по всему Млечному Пути, несмотря на то, что в нашей Солнечной системе их нет.

"Теперь мы хотим понять, отличались ли суперземли и мининептуны друг от друга во время их формирования, какой аспект эволюции заставил их отдалиться друг от друга, - говорит ведущий автор исследования Джоан Теске. - В каком-то смысле мы надеемся исследовать вопрос о природе наиболее распространенных экзопланет в галактике".

В частности, возникает вопрос о том, могли ли такие планеты формироваться в условиях, при которых формировались Земле и Нептун. И если да, то чем были вызваны последовавшие затем "отклонения". Возможно также, что данные экзопланеты, наоборот, формировались и живут по строго определенному механизму, а на формирование Земли и Нептуна повлияли некие аномальные факторы.

Добавим, что в указанном обзоре неба используются данные не только миссии TESS и наблюдения телескопа Magellan из обсерватории Карнеги в Чили. Члены исследовательской команды подключили к своей работе большое количество астрономов по всему миру, что помогло относительно быстро изучить выборку из трех десятков кандидатов в экзопланеты.

Теперь исследовательская группа Magellan-TESS ищет определенные закономерности в соотношениях между ключевыми характеристиками небесных тел, например, связь между массой планеты и ее радиусом, свойствами родительской звезды-хозяина, включая состав и количество энергии, которую она излучает на экопланету. Особое внимание уделяется и архитектуре планетарных систем.

"Основополагающая взаимосвязь нам видится между радиусом и массой этих малых планет, она имеет решающее значение для изучения их "общего" состава через призму "общей" плотности, а также того, насколько сильно варьируется их состав, - говорит соавтор исследования Энджи Вольфганг. - Количественная оценка этой связи поможет нам определить, существует ли один путь формирования планет или таких путей несколько".