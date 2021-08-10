Редкий внедорожник Т-98 "Комбат" выставлен на продажу за 106 млн рублей

В Минске выставили на продажу редкий бронированный внедорожник Т-98 "Комбат". Данный экземпляр оценивается в 106 000 000 рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте "Авто.ру".

Российская модель 2017 года выпуска окрашена в серебристый цвет. Пробег автомобиля составляет всего 4000 километров. Т-98 представлен в кузове универсал. К слову, большинство "Комбатов" изготовлено в кузове седан. Ещё созданы 12-местная версия и трёхдверная модификация.

Полноприводная машина оснащается раздаточной коробкой Autotrac с 2-ступенчатой понижающей передачей, 8,1-литровым бензиновым двигателем GM Vortec, 5-ступенчатой автоматической трансмиссией Allison 1000. Шасси у Т-98 унифицировано с пикапами Chevrolet Silverado и GMC Sierra.

Продавец называет "Комбат" роскошным бронированным автомобилем для перемещения по городу и бездорожью. При этом торг или обмен не рассматривается.

Напомним, Т-98 "Комбат" производится с 2000 года по предварительным заказам фирмой "КБ Парфенова". Модель позиционируется как спецавтомобиль для VIP-клиентов. Машина может обладать бронированным корпусом до уровня B7. Ежегодно выпускается не более десятка "Комбатов", основная их часть уходит на Ближний Восток.