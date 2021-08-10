Чернышенко: К 2030 году прогнозируется рост числа молодых ученых в РФ на 70%

Заявки на участие в программе "Приоритет 2030" подали вузы всех федеральных округов России, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Больше всего заявок пришло из Центрального (62), Приволжского (34) и Северо-Западного (30) федеральных округов. Как уже сообщалось ранее, всего подана 191 заявка. Не менее 100 вузов получат гранты на развитие.

Участники группы отбора вузов проанализировали заявки не только по географическому распределению, но и по содержанию программ. Удалось также спрогнозировать показатели, заложенные до 2030 года в программы развития университетов-участников "Приоритет 2030".

"По итогам оценки заявок программы к 2030 году прогнозируется 70-процентный рост в России числа молодых ученых, - отметил Чернышенко. - Более чем на 60% может вырасти число магистрантов. Потенциал представленных вузами программ очень высокий. За счет широкой географии программа поддержки вузов будет способствовать гармоничному и сбалансированному развитию науки и университетов во всех регионах страны".

Кроме того, на 22% вырастет профессорско-преподавательский состав и число научных работников.

На специальную часть гранта претендует 121 вуз: 28 - по направлению "исследовательское лидерство", 93 - по "территориальному и (или) отраслевому лидерству".

В ноябре будет утвержден список университетов, прошедших конкурсный отбор на получение спецгранта.