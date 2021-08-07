На участие в программе "Приоритет 2030" зарегистрировался 191 вуз

Завершилась подача заявок на участие в конкурсном отборе программы "Приоритет 2030" - крупнейшей федеральной программы поддержки и развития вузов.

Бороться за гранты решился 191 вуз. Причем большинство разместили заявки буквально в последние несколько дней, хотя прием был открыт еще 5 июля. Почему? Дело в том, что Минобрнауки открыло для вузов канал технической и информационной поддержки, а также провело за месяц 7 вебинаров, где подробно разбирали разные моменты по оформлению заявок и составлению программ развития. Скорее всего, университеты решили получить исчерпывающую информацию и только после подавать заявку.

Напомним, на финансовую поддержку из федерального бюджета смогут претендовать не менее 100 российских университетов. Отдельная квота - для вузов творческой направленности. Для них в "Приоритете 2030" предусмотрены отдельные места - не менее пяти. Теперь начинается конкурсный отбор и оценка программ развития вузов конкурсной комиссией. Этим займутся приглашенные эксперты Российской академии наук.

- Современные условия развития государства и общества диктуют необходимость опережающего развития науки и системы высшего образования, - подчеркнул научный руководитель программы "Приоритет 2030" Андрей Волков. - "Приоритет 2030" - один из механизмов, определяющих вектор этого развития: у программы есть конкретные цели и задачи, демократичные принципы, прозрачные и понятные условия участия.

Программы развития университетов- кандидатов на участие пройдут экспертизу в Минобрнауки, РАН, в Минцифре, а также у независимых экспертов. После этого будут определены победители. Отбор вузов, которые получат базовую часть гранта, состоится в сентябре. А в ноябре Совет программы утвердит список университетов, которые дополнительно получат спецгрант на развитие исследовательского, территориального или отраслевого лидерства.

Комментарий

Алевтина Черникова, ректор НИТУ "МИСиС":

- Цель программы - сформировать широкую группу университетов, которые станут лидерами в создании нового научного знания, технологий и разработок. В программе "Приоритет 2030" учтен опыт создания национальных исследовательских университетов, опорных и федеральных вузов, Проекта 5-100. В 2008 году МИСиС первым в России получил статус национального исследовательского технологического университета, в 2013 году вошел в число участников Проекта 5-100. Сегодня университет - в ТОП-500 ведущих вузов мира по версии глобального рейтинга QS.

За время участия в Проекте 5-100 было создано более 40 лабораторий, научно-образовательных и инжиниринговых центров мирового уровня, значительно увеличен объем научных исследований. Средний балл ЕГЭ поступающих вырос с 67,3 до 88,4.

Университет принял решение участвовать в конкурсе программы "Приоритет 2030" ‒базовой и специальной части "Исследовательское лидерство". Исследовательское лидерство по основным направлениям специализации лежит в основе стратегии развития вуза. Участие в "Приоритет 2030" позволит нам реализовать больше прорывных научных разработок, сформировать уникальные междисциплинарные программы, создать новые возможности для наших студентов.