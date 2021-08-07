На участие в программе "Приоритет 2030" зарегистрировался 191 вуз

Новости

Белорусские байдарочницы стали серебряными призерами Олимпиады 07:36
Российские "художницы" стали вторыми в квалификации группового многоборья 07:19
Россияне стали четвертыми в соревнованиях байдарок-четверок 07:02
В Японии число раненых при нападении мужчины с ножом увеличилось до 10 06:23
Красильников и Стояновский взяли "серебро" в пляжном волейболе на ОИ-2020 06:11
Китаянки выиграли золотые медали в гребле на каноэ-двойках на 500 метров 06:03
Спортсмены из Катара выиграли бронзу ОИ-2020 в пляжном волейболе 05:08
СМИ: В Японии еще до Олимпиады обнаружили "лямбда"-штамм коронавируса 04:57
Марсоход Perseverance не смог с первой попытки собрать образцы грунта 04:25
Эксперт предупредил российские компании об опасности скриншотов 04:11
Эмидемиолог: Женщины чаще страдают постковидным синдромом 03:23
Половина жителей США полностью привилась от коронавируса 03:05
Легкоатлетки из Кении завоевали золото и серебро ОИ-2020 в марафоне 02:42
Антонов: Запад ведет кампанию против российских вакцин от коронавируса 02:02
В "Векторе" рассказали о суперраспространителях коронавируса в России 01:35
Spiegel: Германия потратит 10 млрд евро на восстановление после наводнений 01:35
Антонов раскритиковал заявление Госдепа о наблюдении ОБСЕ на выборах в РФ 00:39
Число ландшафтных пожаров в Греции достигло 154 00:14
Россия - Франция - онлайн-трансляция финала волейбольного турнира ОИ-2020 00:05
Умер разработчик термоядерного оружия СССР Юрий Трутнев 06.08.2021
Источник: Месси подпишет контракт с "ПСЖ" в ближайшее время 06.08.2021
Путин рассказал о мерах по сдерживанию цен 06.08.2021
Около 37 тысяч человек в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 06.08.2021
Путин: Россия будет возрождать свою микроэлектронику 06.08.2021
Путин прокомментировал возможность проведения Олимпиады в России 06.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
Где будем смотреть: матчи за медали в игровых видах 7 августа
Где будем смотреть: матчи за медали в игровых видах 7 августа
07.08.2021 07:00
Рубрика: Общество

На участие в программе "Приоритет 2030" зарегистрировался 191 вуз

Текст: Мария Агранович
Завершилась подача заявок на участие в конкурсном отборе программы "Приоритет 2030" - крупнейшей федеральной программы поддержки и развития вузов.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Бороться за гранты решился 191 вуз. Причем большинство разместили заявки буквально в последние несколько дней, хотя прием был открыт еще 5 июля. Почему? Дело в том, что Минобрнауки открыло для вузов канал технической и информационной поддержки, а также провело за месяц 7 вебинаров, где подробно разбирали разные моменты по оформлению заявок и составлению программ развития. Скорее всего, университеты решили получить исчерпывающую информацию и только после подавать заявку.

Фото: Роман Щербенков
Свои образовательные стандарты смогут разрабатывать 18 университетов

Напомним, на финансовую поддержку из федерального бюджета смогут претендовать не менее 100 российских университетов. Отдельная квота - для вузов творческой направленности. Для них в "Приоритете 2030" предусмотрены отдельные места - не менее пяти. Теперь начинается конкурсный отбор и оценка программ развития вузов конкурсной комиссией. Этим займутся приглашенные эксперты Российской академии наук.

- Современные условия развития государства и общества диктуют необходимость опережающего развития науки и системы высшего образования, - подчеркнул научный руководитель программы "Приоритет 2030" Андрей Волков. - "Приоритет 2030" - один из механизмов, определяющих вектор этого развития: у программы есть конкретные цели и задачи, демократичные принципы, прозрачные и понятные условия участия.

Программы развития университетов- кандидатов на участие пройдут экспертизу в Минобрнауки, РАН, в Минцифре, а также у независимых экспертов. После этого будут определены победители. Отбор вузов, которые получат базовую часть гранта, состоится в сентябре. А в ноябре Совет программы утвердит список университетов, которые дополнительно получат спецгрант на развитие исследовательского, территориального или отраслевого лидерства.

Комментарий

Алевтина Черникова, ректор НИТУ "МИСиС":

- Цель программы - сформировать широкую группу университетов, которые станут лидерами в создании нового научного знания, технологий и разработок. В программе "Приоритет 2030" учтен опыт создания национальных исследовательских университетов, опорных и федеральных вузов, Проекта 5-100. В 2008 году МИСиС первым в России получил статус национального исследовательского технологического университета, в 2013 году вошел в число участников Проекта 5-100. Сегодня университет - в ТОП-500 ведущих вузов мира по версии глобального рейтинга QS.

МИСиС запускает уникальную программу переподготовки преподавателей

За время участия в Проекте 5-100 было создано более 40 лабораторий, научно-образовательных и инжиниринговых центров мирового уровня, значительно увеличен объем научных исследований. Средний балл ЕГЭ поступающих вырос с 67,3 до 88,4.

Университет принял решение участвовать в конкурсе программы "Приоритет 2030" ‒базовой и специальной части "Исследовательское лидерство". Исследовательское лидерство по основным направлениям специализации лежит в основе стратегии развития вуза. Участие в "Приоритет 2030" позволит нам реализовать больше прорывных научных разработок, сформировать уникальные междисциплинарные программы, создать новые возможности для наших студентов.

Общество Образование Правительство Минобрнауки Правительство Минцифры Наука и образование РАН

Главное сегодня

Путин объявил о льготной ипотеке на ИЖС
Антонов: Запад ведет кампанию против российских вакцин от коронавируса
Цена на газ в Европе поднялась выше 540 долларов за тысячу кубометров
В "Векторе" рассказали о суперраспространителях коронавируса в России
Российские "художницы" стали вторыми в квалификации группового многоборья
Когда переболевшим COVID-19 угрожают тромбозы
Давят ли дискуссии в соцсетях на судебные решения