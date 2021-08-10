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Рубрика: Авто

Движение для автомобилей полностью открыли на мосту в Южном Тушино

Текст: Ирина Огилько
Фото: Комплекс городского хозяйства города Москвы Фото: Комплекс городского хозяйства города Москвы
Фото: Комплекс городского хозяйства города Москвы

Одной пробкой на северо-западе Москвы стало меньше: завершили капитальный ремонт автодорожного моста "Тушинский ДК" в районе Южное Тушино. Подробности рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Фото: iStock
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Мост проходит над рекой Сходня на Фабричном проезде. Он был построен более 45 лет назад. За это время капитальный ремонт ни разу не проводили, из-за чего конструкция начала ветшать. Чтобы повысить безопасность и срок службы эстакады, в этом году начался его капремонт. "Заменили балки несущей конструкции, отремонтировали бетонные поверхности крайних опор, укрепили земляные откосы, заменили деформационные швы и гидроизоляцию, - сообщает пресс-служба. - На последнем этапе ремонта уложили новый асфальт и заменили новый отбойник - "Трансбарьер".

Ремонт шел в два этапа, чтобы полностью не перекрывать движение транспорта. Однако закрытие и двух полос приводило к образованию заторов в "часы пик". С завершением ремонта движение улучшилось.

Напомним, что скоро должно открыться полностью движение и по Большому каменному мосту. Его ремонт находиться в завершающей стадии.

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