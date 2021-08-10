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10.08.2021 19:37
Рубрика: Происшествия

Под Тулой суд арестовал мужчину, застрелившего ребенка

Текст: Елена Шулепова (Тула)

В Тульской области решением суда города Щекино мужчина, застреливший девочку, взят под стражу. Ему предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Фото: Скриншот видео СУ СК РФ по Тульской области
Подозреваемый в убийстве ребенка под Тулой показал место преступления

Ходатайство следствия об аресте 69-летнего жителя деревни Панарино Щекинского района удовлетворено. Ему предъявлено обвинение в убийстве малолетнего и покушении на убийство двух и более лиц. Свою вину мужчина признал частично.

Не исключено, что в дальнейшем прибавится еще и статья о незаконном хранении оружия. Ружье, из которого была убита девочка и ранена ее мама, не зарегистрировано.

Как рассказали "РГ" в полиции, мужчина объяснил его наличие у себя тем, что нашел на чердаке дома. Семь лет назад он купил дом в деревне Панарино и вместе с ним ружье. Как сообщили в СУ СК, сейчас ружье направлено на экспертизу, после заключения экспертов будет решаться вопрос о незаконном хранении.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область

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