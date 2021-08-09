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09.08.2021 18:17
Рубрика: Происшествия

СК: Подозреваемый в стрельбе под Тулой отрицает намерение в убийстве

Текст: Елена Шулепова (Тула)

В Тульской области мужчина, подозреваемый в убийстве девочки, которой было 2,5 года, уверяет, что у него не было намерения убивать соседей. Об этом "РГ" рассказала официальный представитель СУ СК по региону Зинаида Каминская.

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Трагедия произошла вечером 8 августа. По предварительным данным, местному 71-летнему жителю показалось, что его дразнят некие мальчишки. Он сходил домой за ружьем, из которого открыл стрельбу. Сначала выстрелил в воздух, затем, не прицеливаясь, в людей. Женщина 42-х лет, проживающая через дом от него, в это время шла мимо по улице с дочкой на руках. От ранения в голову ребенок погиб. Женщина получила серьезные травмы и была доставлена в больницу. В настоящее время она находится в тяжелом состоянии. В семье есть еще старший ребенок.

Мужчина был задержан. СК возбудил уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство двух и более лиц".

Зинаида Каминская отметила также, что обвинение подозреваемому пока не предъявлено. Ходатайство о мере пресечения будет подано следователем в суд завтра. Следствие намерено просить суд об аресте.

Тем временем

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль в центральном аппарате ведомства ход и результаты расследования этого дела.

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