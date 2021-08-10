В Костроме осудили продавцов советских бинтов

Следствие, в частности, установило, что муж и жена, обладавшие "достаточными познаниями в сфере потребительского рынка медицинских изделий", в 2018 - 2019 годах приобретали индивидуальные перевязочные пакеты, выпущенные в советское время - то есть с давно истекшим сроком годности - заново их упаковывали, маркировали и отправляли на реализацию.

- Производство по переупаковке медицинских изделий было организовано в одной из исправительных колоний на территории Костромской области через знакомую обвиняемой, работавшую в системе исполнения наказаний, - рассказала официальный представитель регионального следственного управления СК РФ Ольга Вакурова, добавив, что сотрудница ФСИН не знала о преступном характере действий.

Фальсифицированные бинты пара продавала медицинским организациям из разных регионов страны.

- Переупакованную продукцию под видом качественных медицинских изделий злоумышленники продали предпринимателям из Костромы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Иванова, Новосибирска и других регионов России, - уточняет старший помощник прокурора Костромской области Наталья Шумская-Сколдинова.

По словам Ольги Вакуровой, супруги незаконно произвели и реализовали медицинского фальсификата на общую сумму более четырех миллионов рублей.

Областная прокуратура сообщает, что мужчина, обвиненный в производстве и сбыте фальсифицированных недоброкачественных медицинских изделий в крупном размере, вину признал частично, не согласившись с объемом проданной продукции и причиненного ущерба, а также заявив, что занимался всем один, без участия жены. Его супруга, мать троих детей, которой инкриминировалось пособничество в производстве и сбыте фальсификата, вину не признала.

Однако суд посчитал ее доказанной и приговорил мужчину к трем годам и двум месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, женщину - к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Приговор в законную силу не вступил.