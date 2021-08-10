Дома в пострадавшем от пожара якутском селе восстановят к октябрю

Все жилые дома, сгоревшие в селе Бяс-Кюель Горного района Якутии восстановят до 10 октября. Такое заявление сделал глава республики Айсен Николаев, пишет "Интерфакс".

Напомним, что сильный пожар произошел в селе в минувшую субботу. На населенный пункт перекинулся огонь от лесного пожара. По уточненным данным, сгорели 40 домов, из них 34 частных и шесть многоквартирных, также уничтожены 15 гаражей, 24 бани и другие хозяйственные постройки, пострадал коровник крестьянского хозяйства.

- До наступления холодов мы должны решить вопрос восстановления жилых домов, - сообщил первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Бердников.

Он также рассказал, что в ближайшее время людей обеспечат временным жильем.

Уже сформирован список пострадавших. Им начали выплачивать первые компенсации по 30 тысяч рублей. Идет подсчет утраченного скота, ущерба сельскому хозяйству.

Формируются графики восстановления электросетей и опор линий электропередач, подключения к электрическим сетям. Кроме того, необходимо обеспечить бесперебойное водоснабжение, организовать экспертизу состояния газовых сетей.