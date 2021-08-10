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Рубрика: Происшествия

В Якутию вылетел самолет ИЛ-76 для помощи в тушении лесных пожаров

Текст: Тимофей Борисов
Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ
Фото: МЧС РФ

МЧС усиливает пожарную группировку в Якутии, где накануне от огня не удалось отстоять довольно крупный населенный пункт.

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"Самолет ИЛ-76 МЧС России с первым эшелоном спасателей вылетел из международного аэропорта Жуковский. На борту 100 специалистов Ногинского спасательного центра МЧС России. Группировка будет задействована в тушении пожаров в районах, где наблюдается наиболее сложная лесопожарная обстановка" - сообщили в пресс-службе МЧС России.

Спасатели будут переброшены в те районы, где лесные пожары подбираются к населенным пунктам и начинают угрожать людям.

Ожидается, что вслед за Ил-76 в Якутию вылетят два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Лесные пожары

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