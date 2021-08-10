Антон Пимонов: Пермь - балетный город до мозга костей

Что для вас было самым важным в первом году в Перми?

Антон Пимонов: Был непростой сезон, в течение которого мы боролись с последствиями года, проведенного на изоляции. Самое важное, что случилось, - это более близкое знакомство и взаимодействие с артистами и педагогами. Мы в нашей профессии начинаем понимать, что за люди рядом, когда оказываемся вместе в репетиционном зале, когда в трениках прыгаем на репетиции. Может, я и ошибаюсь, но чувствую, что после премьеры "Концерта №5" и всего этого вечера была поставлена некая точка в завершении ознакомительного процесса между артистами и мной. Я старался дать артистам максимально непростые задачи: им сложно было и по счету, и по "физике", и музыкально. Мы вместе с труппой долго боролись, но честно и упорно не сдавались. Я был уверен, что труппа справится, нужно было дать им просто время переварить не всегда привычные ходы. В итоге вы видели реакцию публики. Я своими артистами горжусь.

Еще одной задачей, которую я сразу ставил себе, было более близкое взаимодействие со школой. Я помню свою учебу - с детства ученики Вагановской академии были заняты в спектаклях Мариинского театра и "варились" в театральной жизни. Понимали, ради чего наша учеба, что нас ждет. Поэтому я очень рад, что мы успели ввести в спектакли не только выпускниц, которые приходят в труппу в этом году, но и студентов первого и второго курсов. Это хорошая и нужная практика.

Вы согласились на предложение театра, уже имея опыт постановок в Пермском хореографическом училище. Совпали ли ваши предположения с реальностью?

Антон Пимонов: Наблюдая за труппой со стороны, ты ее видишь только на сцене. А сейчас я узнал всех изнутри. Впечатление другое, но оно позитивное, многообещающее, оно меня радует. Сейчас я уверен, что с этой труппой смело можно планировать подвиги.

Если вернуться к году пандемии, все уже наверстано и забыто? Или последствия сказываются?

Антон Пимонов: Мы очень долго выходили из этого пике. Тут надо обо всем театре говорить, не только о балете. Было много переносов оперных премьер с прошлого сезона - "Любовь к трем апельсинам", "Дон Жуан", а в балете прямо перед пандемией была сдача "Анюты", показ которой мы перенесли на октябрь, и перенос конкурса "Арабеск". На сегодняшний день могу сказать, что театр оправился от этих последствий и готов уже к любым испытаниям.

Большинство российских балетных компаний не пострадало кадрово, потому что уходить артистам было некуда. Вы же лишились своей "бразильской сборной", которая в последние сезоны вышла в труппе на ведущее место...

Антон Пимонов: Да, из бразильцев у нас остался один Марко Гонзалес. Троих остальных я даже не видел - в начале пандемии они вернулись в Бразилию и зависли там. Так что проблема с ведущими солистами у нас есть, весь сезон тянули две балерины - Полина Булдакова и Булган Рэнцэндорж. Задача сейчас - растить своих. Но на это нужно время, и делать это нужно разумно, потому что при бросании артистов на амбразуру можно просто сломать их, как физически, так и психологически.

Следующий сезон уже спланирован?

Антон Пимонов: Да, мы начинаем прямо с первых дней сентября - надеемся, что наконец ничто не помешает несколько раз откладывавшейся поездке на фестиваль "Context. Diana Vishneva" с "Шахеразадой" и "Шутом" Алексея Мирошниченко, запланировано три спектакля в Москве и два в Петербурге. Возвращаемся и приступаем к постановочным репетициям премьеры "Путеводителя по балету", которую должны показать в середине ноября. В конце февраля мы возобновляем "The Second Detail" Форсайта и "Свадебку" Килиана. И сразу после этого - к подготовке нашего участия в балетном конкурсе "Арабеск". На его открытии будет показан проект, посвященный "Дягилевским сезонам". Это идея руководителя "Арабеска" Владимира Васильева, я не готов рассказывать о нем в деталях, но четыре молодых хореографа будут готовить с нашей труппой новые постановки, вдохновленные спектаклями дягилевской антрепризы.

Как человек для Перми новый как вы ощущаете, у города действительно особое отношение к своему балету, или оно из области преданий?

Антон Пимонов: Да. Пермь - балетный город до мозга костей. Пермский зритель любит и ценит театр.

А новое поколение вы не собираетесь привлечь в театр?

Антон Пимонов: Это мы обязательно будем делать, и как раз "Путеводитель по балету" - наша первая попытка. У театра давно была идея балетного спектакля для семейного просмотра, и в первую очередь для подрастающего поколения зрителей. Мне хотелось, чтобы была совершенно новая постановка - с новой историей, новым музыкальным материалом, новым хореографическим текстом. Все это мне помог структурировать в сценарии Богдан Королек. Мне кажется, даже когда люди ходят в театр, они не всегда понимают, почему один персонаж танцует так, а другой иначе. "Путеводитель" состоит из двух актов. И первый акт - исследовательская работа, теория: мы рассказываем простые, понятные всем вещи, почему балерина в пачке, почему она танцует на пуантах, что такое классический танец, что такое народно-характерный, что такое пантомима - в танце показываются все ключевые понятия балетного диалекта. Второй акт - это "Дивертисмент сказок" из "Спящей красавицы", где есть все языки танца, о которых мы говорили в первом акте.

Фото: Андрей Чунтомов

У Пермского балета всегда было собственное лицо, не копировавшее столичные труппы. Каким видите Пермский балет вы?

Антон Пимонов: Сохраняющим традиции, которые были накоплены годами. Этот путь, который исторически сложился, я не хотел бы ни в коем случае радикально направлять в другое русло. У меня тоже бережное отношение к классике. Но в то же время хочется привнести что-то новое. Здесь идут спектакли Баланчина и Роббинс, еще есть замечательный вечер английской хореографии "Зимние грезы", потому что визуально и эстетически они оказались близки и пермским артистам, и зрителям. Нужно хорошо подумать и осторожно точечно выбирать названия, чтобы спектакли появлялись не для десяти показов, чтобы не одно поколение артистов выходило в этих спектаклях, и зритель любил эти спектакли. И, конечно, в планах сейчас большие названия балетов. К примеру, в ближайшем будущем это "Каменный цветок" Сергея Прокофьева", и, конечно же, нам нужна новая "Спящая красавица", не в плане хореографии новая, а в плане декораций и костюмов. Эти два названия - лишь малость из того, что в планах на ближайшее будущее.