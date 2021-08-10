Часть выплаты "Норникеля" пойдет на оснащение лабораторий Росприроднадзора

Часть денег из 146 млрд рублей, которые компания "Норникель" выплатила в качестве компенсации ущерба окружающей среде после аварии в Норильске, направят на улучшение технического оснащения Росприроднадзора. Об этом заявил глава минприроды Александр Козлов в ходе коллегии федеральной службы.

"Предусмотрено, что Росприроднадзор уже в этом году получит 1,9 млрд рублей на свои нужды, - сказал министр. - Эту же сумму федеральная служба будет получать ежегодно в рамках гос задания".

Как объяснила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, в первую очередь средства будут направлены на закупку оборудования для лабораторий.

"Чтобы реализовывать все мероприятия в рамках федеральной программы "Чистая страна", надо понимать, с чем мы имеем дело, с чем будем бороться и как ликвидировать накопленный ущерб, - объяснила Светлана Радионова. - Это требует лабораторных исследований. Деньги пойдут на оснащение лабораторий, приобретение оборудования, привлечение специалистов и проведение высокоточных и дорогих исследований. Одно исследование по диоксину стоит от 30 тысяч рублей, а их нужно провести несколько тысяч".

За полтора года - нестандартный интервал обусловлен паузой между коллегиями ведомства, возникшей из-за пандемии, - специалисты Росприроднадзора провели 10 тысяч плановых и внеплановых проверок, по итогам которых сотрудники федеральной службы выявили более 20 тысяч нарушений, отметила вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Общая сумма наложенных штрафов составила почти миллиард рублей", - добавила она. Штрафы Росприроднадзор накладывает за нарушения природоохранных законов, кроме того, виновные обязаны компенсировать ущерб окружающей среде. Эти платежи кратно больше штрафов.

Предприятия Норильска выбрасывают по 1,87 млн тонн вредных веществ в год. Второе место занимает Череповец - 208 тыс. тонн

Продолжается работа по сокращению промышленных выбросов. Решением правительства для Новокузнецка, Челябинска, Магнитогорска, Читы, Череповца, Омска и Красноярска выделено более 7,2 млрд рублей федерального финансирования на улучшение состояния воздуха, сообщила вице-премьер.

При этом абсолютным лидером среди городов с самым загрязненным воздухом остается Норильск, уточнили в Росприроднадзоре. Его предприятия выбрасывают по 1,87 млн тонн вредных веществ в год. На втором месте - Череповец (208 тыс. тонн). По оценке Светланы Радионовой, на Норильск приходится 75% всего объема мероприятий федерального проекта "Чистый воздух".

Особое внимание Росприроднадзор уделяет ликвидации свалок и полигонов. По итогам 28 проверок выявлено более 200 нарушений. По словам Виктории Абрамченко, ни на одном объекте работы не были проведены в полном объеме или в точном соответствии с проектными документами.

"Финансирование работ по ликвидации накопленного вреда осуществляется за счет бюджетных средств, и средства эти немалые, полагаю такую ситуацию недопустимой, - отметила вице-премьер. - Поэтому Росприроднадзор должен на всех этапах ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде вести контрольные мероприятия с привлечением центров лабораторного анализа и технических измерений".

По данным Росприроднадзора, сейчас в стране действуют 1253 свалки и полигона для захоронения мусора. Еще 3475 таких объектов выведены из оборота. Каждый из них может стать объектом накопленного вреда и потребовать ликвидации за счет бюджета.