В Красноярске из-за обрушения стены завели дело о халатности

Уголовное дело о халатности возбуждено в Красноярске после обрушения строительной конструкции.

Основанием для начала расследования стали материалы проверки, поступившие из прокуратуры, сообщили в СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. 6 августа у многоквартирного дома 50а на проспекте 60 лет Образования СССР в столице региона подпорная стена обрушилась на автостоянку, раздавив четыре легковых автомобиля и грузовик. Собственникам транспорта причинен материальный ущерб в крупном размере, уточнили следователи.

После ЧП мэр Красноярска Сергей Еремин перевел органы управления города в режим чрезвычайной ситуации.