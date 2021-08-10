В сибирских аэропортах задержали десятки авиарейсов

Более 60 авиарейсов в Сибири во вторник утром задержали из-за метеоусловий и задымления. Откладывается как вылет, так и прилет воздушных судов, сообщает ТАСС. Похожая ситуация наблюдалась и днем ранее.

Самолеты не смогли вовремя вылететь в Иркутск, Мирный, Красноярск, Новосибирск, Талакан. Речь не только об авиасообщении между сибирскими регионами: задержки коснулись рейсов из Москвы, Казани, Уфы, Анапы, Симферополя и других городов. Согласно данным онлайн-табло красноярского аэропорта, отложены рейсы на вылет в столицу, Якутск, Новосибирск и турецкую Анталью.

Серьезное задымление от лесных пожаров, основная часть которых затронула Якутию, четвертые сутки наблюдается в Иркутске. Сегодня здесь не смогли приземлиться самолеты из Санкт-Петербурга, Хабаровска и других городов. Часть рейсов направлены в аэропорты Улан-Удэ и Красноярска. Два рейса из Бодайбо, также охваченного дымом, не могут вылететь в Иркутск с 8 августа.

В Красноярске также наблюдается задымление, там было задержано с десяток вылетающих самолетов и 15 рейсов на прилет. Новосибирский аэропорт Толмачево хоть и работает в штатном режиме, но также сообщает о десятках рейсов, которые не смогли вылететь сюда из аэропортов отправления. В целом несколько сибирских аэропортов не смогли вовремя принять и отправить свыше 60 рейсов.