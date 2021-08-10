В Ленобласти завели дело на мужчину, проникшего в детский сад

В Ленинградской области возбудили уголовное дело против мужчины, который незаконно проник на территорию детского сада в городе Кудрово. Дело завели по статье 213 УК РФ (хулиганство). Такую информацию распространила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, в понедельник 32-летний житель Санкт-Петербурга проник на территорию детского сада - пролез через забор и забрался на крышу беседки. Но увидев охранника, сбежал.

Сотрудники полиции по горячим следам задержали его в Кудрово. Никто в результате инцидента не пострадал.