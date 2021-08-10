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10.08.2021 12:15
Рубрика: Власть

Аксенов назвал имя нового главы минэкологии Крыма

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Минэкологии РК Фото: Пресс-служба Минэкологии РК
Фото: Пресс-служба Минэкологии РК

Глава Крыма Сергей Аксенов внесет на рассмотрение Госсовета республики кандидатуру заместителя министра экологии и природных ресурсов РК Ольги Славгородской на должность руководителя министерства. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Фото: Пресс-служба городского совета Керчи
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По его словам, в нынешней должности она курировала большинство проектов и "знает обстановку" в министерстве.

Как сообщалось, министр экологии и природных ресурсов Республики Крым - главный государственный инспектор Республики Крым Геннадий Нараев, который занимал этот пост с апреля 2014 года, подал в отставку.

Ольга Славгородская родилась в 1984 года в Евпатории. В 2006 году закончила с отличием Таврический гуманитарно-экологический институт по специальности "Экология и охрана окружающей среды", в 2014 году - Одесский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины по специальности "Государственное управление".

В 2009-2012 годах работала главным специалистом - государственным инспектором в отделе экологического контроля по охране недр и земель, а затем отделе оперативного реагирования и экологической безопасности Республиканского комитета АР Крым по охране окружающей природной среды. В 2012-2013 годах - начальником управления оперативного экологического контроля - старшим государственным инспектором Рескомитета АР Крым по охране окружающей природной среды. С февраля 2013 года по август 2014-го - заместителем Главного государственного инспектора по охране окружающей природной среды Крыма Государственной экологической инспекция в РК. С августа 2014 года занимает пост заместителя министра экологии и природных ресурсов - заместителя главного государственного инспектора Крыма.

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