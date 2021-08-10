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10.08.2021 15:23
Рубрика: Общество

Муниципалитеты Адыгеи получили новые санитарные автомобили для сельской местности

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в передаче муниципалитетам новых санитарных автомобилей для работы в отдаленных населенных пунктах республики.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Девять легковых машин приобретены по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения в рамках исполнения поручений президента РФ. Поступивший спецтранспорт направлен в медучреждения Майкопского, Гиагинского, Кошехабльского, Шовгеновского и Теучежского районов.

Фото: Алексей Гусев
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В церемонии вручения ключей от новых автомобилей приняли участие депутат Госдумы от Адыгеи Мурат Хасанов, министр здравоохранения РА Рустем Меретуков, главврачи и сотрудники районных больниц.

Глава Адыгеи пообщался с медработниками, отметил значимость их работы, важность постоянного совершенствования медицинских услуг и оказания внимания каждому пациенту.

Мурат Кумпилов также обратил внимание на то, что мобильность и оперативность оказания медпомощи приобретает большое значение в условиях распространения коронавирусной инфекции, когда существенно увеличивается число вызовов на дом.

По словам министра здравоохранения РА, увеличение санитарного автопарка повысит доступность медицинской помощи для жителей сельской местности и обеспечит возможность доставки тяжелобольных в лечебное учреждение и домой.

"Это особенно важно в период пандемии. Помимо коронавируса, остаются и другие проблемы со здоровьем людей. Поэтому квалифицированная помощь, консультация специалиста, прохождение диспансеризации должны быть доступны всем жителям республики. Для этого даже в самых отдаленных населенных пунктах учреждениям здравоохранения необходимо обеспечить профессиональный подход, заботу о каждом пациенте. Со своей стороны мы продолжим укреплять материально-техническую базу регионального здравоохранения, используя возможности нацпроекта и других федеральных и региональных программ", - отметил глава Адыгеи.

В прошлом месяце по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" в республику поступило еще пять санитарных автомобилей, они были переданы ГБУЗ РА "Гиагинская центральная районная больница". Кроме того, в 2020 году по программе минпромторга были получены и переданы в районы республики пять автомобилей.

Также на прошлой неделе в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в республику поступило шесть мобильных лечебно-профилактических комплексов для предоставления населению первичной медико-санитарной помощи в сельских населенных пунктах.

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