В Совфеде отреагировали на слова украинского вице-премьера о репарациях за Крым

Заявления представителей официального Киева о выплатах Россией репараций за воссоединение с Крымом делаются перед "Крымской платформой" и не имеют никакой перспективы, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский инициировал создание проекта "Крымская платформа", который должен стать международной консультативной площадкой по вопросу "деоккупации" полуострова. В понедельник заместитель главы кабмина Украины и министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников заявил в телеинтервью, что Россия должна заплатить Украине "репарации" за воссоединение с Крымом.

"Ни о каких репарациях и речи быть не может. Тогда мы можем попросить репарации за то, что они в свое время приобрели Малороссию, Новороссию, которые никогда не были Украиной и принадлежали Российской империи. Они были переданы Украине большевистским правительством, чтобы эта союзная республика была побольше, чтобы там появилось побольше пролетариата", - сказал Джабаров ТАСС.

Сенатор напомнил, что в свое время регион не просто вошел в состав Украины, а был передан со своей землей и со своим имуществом.

"Я так понимаю, что все эти разговоры поднимаются в свете приближающейся "Крымской платформы". Ну а этому министерству надо показать, что они не зря получают зарплату, нужно показать какую-то активность. Хотя я уверен, что каждый из них понимает, что это абсолютно бесперспективная работа по возвращению Крыма, потому что Крым - это субъект РФ, и никогда в жизни он не вернется в состав Украины, где он оказался по волюнтаристской ошибке Хрущева", - добавил политик.