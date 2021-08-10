В Волгодонске после отравления госпитализированы четверо детей из 31

Четверо детей помещены в стационар Волгодонска Ростовской области после отравления в центре загородного отдыха. Все они находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в медицинских кругах.

Напомним, в Волгодонске на базе отдыха "Донская волна", где проводились детские тренировочные сборы по фехтованию, отравился 31 ребенок в возрасте от 10 до 14 лет. На основании материалов проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело.

Юные спортсмены почувствовали себя плохо после ужина 9 августа. У 31 ребят появились симптомы пищевого отравления. Все они были осмотрены медиками, которые оказали им первую помощь. Тем не менее четверым потребовалась госпитализация.