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Рубрика: Происшествия

Жителя Кубани приговорили к шести годам за ДТП с шестью погибшими

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба ГУВД РФ по Кубани Фото: Пресс-служба ГУВД РФ по Кубани
Фото: Пресс-служба ГУВД РФ по Кубани

Выселковский районный суд вынес приговор водителю "ГАЗели", в ДТП с которой погибли шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

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Напомним, 27 ноября прошлого года на автодороге "станица Выселки - станица Кирпильская" житель Брюховецкого района 2001 года рождения за рулем грузового фургона ГАЗ-2705, перевозившего пассажиров, при ограниченной видимости, неправильно оценив дорожную обстановку и проявив преступную небрежность, выехав с правой обочины на правую полосу движения для разворота и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении КамАЗом. В результате ДТП шесть пассажиров "ГАЗели" погибли на месте, еще восемь пострадали.

Как выяснилось, у нарушителя не было права управления транспортным средством категории "D", что является обязательным для перевозки людей (более восьми, но не более 16 человек) в кузове грузового автомобиля.

По решению суда на время следствия молодой человек находился под стражей. Подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся и попросил прощения у потерпевших, пообещав возместить моральный вред.

В результате суд признал его виновным и наказал на шесть лет колонии-поселения с лишением права управления транспортными средствами на срок 2,5 года. Приговор не вступил в законную силу.

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