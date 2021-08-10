В Екатеринбурге на сиделку завели дело за избиение 95-летней женщины

В Екатеринбурге обстоятельства, при которых пенсионерка получила травмы, будут расследовать в рамках уголовного дела.

Ранее стало известно, что члены семьи 95-летней женщины обратились в полицию после того, как на теле пожилой родственницы обнаружились гематомы. По словам самой пострадавшей, ее избила женщина, которая присматривала за ней.

По информации областной прокуратуры, в начале августа одна из сиделок нанесла телесные повреждения ветерану труда. Как сообщил пресс-секретарь свердловского СК Александр Шульга, по версии правоохранителей, представитель частной фирмы, которая специализируется на организации ухода за престарелыми гражданами, оказал услуги, не отвечающие требованиям безопасности, что и привело к травмам пенсионерки.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ. Идет допрос свидетелей, проверка документов компании.