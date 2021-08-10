Названо число городов с высоким и очень высоким загрязнением воздуха

Для каждого города с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха будут определены приоритетные мероприятия, которые позволят жителям самим ощутить, насколько легче стало дышать. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, выступая на коллегии Росприроднадзора.

Решением правительства для Новокузнецка, Челябинска, Магнитогорска, Читы, Череповца, Омска и Красноярска выделено более 7,2 млрд рублей федерального финансирования на улучшение состояния атмосферного воздуха, сообщила вице-премьер.

Параллельно идет работа по квотированию выбросов предприятиями-загрязнителями.

"Перечни квотируемых объектов сформированы и утверждены, они включают 487 объектов на территории всех 12 городов (входящих в федеральный проект "Чистый воздух")", - добавила Абрамченко. По ее словам, в список городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха на сегодня входят 48 населенных пунктов.