Вторая половина августа - лучшее время, чтобы начать знакомство с экотуризмом. Еще тепло, но уже не жарко, по-летнему пышная природа, слегка тронутая первыми красками осени. Минприроды по просьбе "РГ" подобрало три варианта экотуров, в которые смогут отправиться все желающие, независимо от возраста и физических сил.

Самый простой

Национальный парк "Лосиный остров", Москва

Маршрут "Босоногая тропа"

Длина кольцевого маршрута, проходящего по дендрарию, 3,6 км. И его действительно надо пройти босиком: тропа выложена 43 разными видами покрытия. Сначала - мягкой древесной стружкой, потом ее сменяет щебень, гравий, песок, еловые шишки... Рядом с тропой есть лабиринт и детские площадки - если ребенок заскучает или устанет, будет где отдохнуть. Есть скамейки, зона ароматерапии.

Вокруг тропы растут деревья из лесов разных регионов: от Дальнего Востока до Кавказа. Если же попасть на экскурсию, можно узнать о животных, обитающих в Подмосковье, познакомиться с работой и орудиями труда лесников и даже зайти в гости к барсуку.

Время работы: ежедневно, кроме понедельника, с 10 до 18 часов.

Как добраться: Московская область, Щелковское шоссе, 5 км от МКАД. На автобусе от метро "Щелковская" до остановки "Дорожный участок".

Цена вопроса: детский билет стоит 500 рублей, взрослый - 700 рублей. В выходные дни цены увеличиваются на 100 рублей. Парковка для машины обойдется еще в 250 рублей.

Самый загадочный

Дендрологический сад национального парка "Плещеево озеро", город Переславль-Залесский Ярославской области

Маршрут "Сказочная тропа"

Сказочная тропинка проложена по территории дендрария. Этот маршрут оптимален для семей с маленькими детьми. Его длина - всего 2,5 км, под силу даже самому юному путешественнику. Пока малыши будут рассматривать скульптуры со сказочными персонажами, вырезанные из дерева местным умельцем Александром Жигаревым, все остальные смогут отдать должное коллекциям деревьев и кустарников России, Северной Европы, Северной Америки, Японии, Китая и Дальнего Востока.

Время работы: ежедневно с 9 до 19 часов, вход до 17 часов.

Как добраться: доехать до Переславля-Залесского проще всего на машине или междугороднем автобусе из Москвы или Сергиева Посада. От автостанции до дендрологического сада чуть больше километра на север вдоль Московской улицы.

Цена вопроса: детский билет стоит 50 рублей, взрослый - 100 рублей, часовая экскурсия - 600 рублей.

Самый вкусный

Национальный парк "Смольный", Мордовия

Тур "Ичалки заповедные"

Это путешествие рассчитано на ребят старше 12 лет. Прогулка по национальному парку вместе с посещением музея познакомит с самыми неожиданными артефактами: бивнями шерстистого носорога и мамонта, рогом большерогого оленя, следами ихтиозавров. Все они когда-то жили в этих местах.

В музее есть особый зал птиц, там собраны и древние, и современные виды. Любой посетитель может помериться ростом, например, с самой большой птицей Африки - страусом и оценить, насколько его яйцо больше всем привычного куриного. После завершения экскурсии всех пригласят на дегустацию продукции местного сыродельного комбината.

Период работы: отправиться в тур "Ичалки заповедные" можно по 30 октября, по воскресеньям - выходной.

Как добраться: доехать можно на своей машине или двух автобусах от Саранска - сначала до села Кемля (65 км), а там пересесть на транспорт до поселка Смольный (еще 5 км).