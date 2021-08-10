Рост "безнадежной" просрочки по автокредитам удалось сдержать

В России выросла доля "безнадежных" долгов по автокредитам. Без кредитных каникул и программ реструктуризации этот показатель был бы вдвое выше. Такие расчеты для "РГ" подготовило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По прогнозам Банка России и экспертов, существенного роста проблемной просрочки по автокредитам к концу года зафиксировано не будет.

"Безнадежными" называют кредиты с просрочкой более 90 дней: как правило, банки списывают их, чтобы не увеличивать нагрузку на капитал, после чего продают коллекторам. По данным НБКИ, просрочка более 90 дней по автокредитам в июне 2021 года составила 6,7% от числа выданных автозаймов, в аналогичном месяце прошлого года показатель был равен 6,2%.

Без государственной программы кредитных каникул и программ реструктуризации банков доля "безнадежных" долгов по займам на машины достигла бы около 16,6% в июне этого года - более чем вдвое больше, уточнили в кредитном бюро. Закон о кредитных каникулах вступил в силу 3 апреля 2020 года.

Закон о кредитных каникулах дал возможность гражданам и предпринимателям получить отсрочку по ссудным обязательствам, если в последнее время их доходы снизились как минимум на 30 %. Кредитные каникулы - это отсрочка обязательных платежей по кредиту максимум на полгода (они закончились 30 сентября прошлого года). Кроме того, в банках действуют программы реструктуризации ссуд.

"Ситуация с "плохими" долгами по автокредитам остается достаточно стабильной, - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. - В конце прошлого года был небольшой рост просрочки свыше 90 дней (отношение количества автокредитов с нарушениями графика обслуживания на 90 и более дней к количеству действующих автокредитов), но его можно объяснить завершением кредитных каникул. Иными словами, лишь небольшая часть заемщиков не справилась с проблемами к концу их окончания. Однако затем ситуация стабилизировалась. При этом очевидно, что данная стабилизация была обусловлена прежде всего реструктуризацией банками проблемных долгов. С марта 2020 года по июнь 2021 года было реструктуризировано 183,6 тысячи автокредитов, или примерно 9,9% от среднемесячного за данный период количества действующих ссуд на машины. Таким образом, вовремя оказанная поддержка позволила заемщикам решить временные сложности и по окончании каникул выйти в нормальный график обслуживания своих автокредитов".

Средний размер автомобильного кредита вырос на треть и превысил миллион рублей

В пресс-службе Банка России cогласны, что реструктуризации, по сути, позволили снизить риски дефолта заемщиков, обеспечить многим гражданам, попавшим в сложную ситуацию, возможность восстановить платежеспособность и продолжить исполнять свои обязательства перед банками.

Ведущий аналитик отдела рейтингов кредитных институтов АО "Эксперт РА" Айсылу Алексеенко отметила, что ограничительные меры, период самоизоляции, потеря работы негативно повлияли на платежеспособность населения, поэтому без дополнительной поддержки заемщики бы не справились с обслуживанием долгов.

"В прошлом году государственные и банковские каникулы позволили заемщикам пройти период пандемии быстро и безболезненно, а банкам - сохранить качество портфеля на достаточно высоком уровне", - уточнили в банке ВТБ.

В ЦБ не ожидают существенного роста доли проблемных автокредитов. Экономическая ситуация улучшилась, цены на машины заметно выросли, что создает стимулы обслуживать долги, чтобы банки не обратили взыскание на залоги, пояснили в Банке России.

По данным ВТБ, рынок автокредитования в России вырос на 60% за 7 месяцев 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 года, а объем выдачи автокредитов на российском рынке превысил 633 млрд рублей. Размер среднего чека за год увеличился на треть, до 1,06 млн рублей. Эксперты связывают повышение спроса на автокредитование с изменением цен на автомобили. Учитывая естественный рост стоимости автомобилей, банки будут активнее переключаться на сегмент кредитования, полагают аналитики. В рамках автокредитования клиенты чаще всего приобретают автомобили марок Lada, Hyundai и Kia. Больше всего автокредитов выдано в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.