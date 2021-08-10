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Рубрика: Происшествия

СК РФ возбудил уголовное дело против Ивана Жданова и Леонида Волкова

Текст: Наталья Козлова

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против Ивана Жданова и Леонида Волкова, подозреваемых в сборе средств на финансирование экстремистской организации. Сделано это было после окончания процессуальной проверки в Главном следственном управлении СК России.

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- Леонид Волков и Иван Жданов, а также "иные лица" подозреваются в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 282.3 Уголовного кодекса РФ - "сбор средств и оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации", - заявила корреспонденту "РГ" официальный представитель СК Светлана Петренко.

Она напомнила, что вступившим в законную силу решением суда некоммерческие организации "Фонд борьбы с коррупцией", "Фонд защиты прав граждан" признаны экстремистскими организациями и ликвидированы, а также запрещена экстремистская деятельность общественного движения "Штабы Навального".

- Вместе с тем, 5 августа 2021 года на различных ресурсах в сети Интернет размещен видеоролик с участием Жданова, занимавшего должность директора "ФБК", и Волкова, руководившего движением "Штабы Навального". Осознавая, что эти организации признаны экстремистскими, Волков и Жданов заявили о продолжении их противоправной деятельности и организовали сбор средств, призвав неограниченный круг лиц поддержать "Команду Навального" и осуществлять их финансирование путем пожертвования по указанной ими ссылке - подчеркнула представитель ведомства.

Жданов и Волков, по ее словам, сообщили также и о способах перечисления денег и криптовалюты "в условиях конспирации и анонимности жертвователя от правоохранительных органов".

Петренко утверждает, что в настоящее время проводятся следственные действия, "направленные на установление всех обстоятельств преступления". Но какие именно, не уточняет.

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