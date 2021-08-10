Сколько Toyota Land Cruiser 300 купили россияне в первый месяц продаж

Почти 400 новых Toyota Land Cruiser 300 уже ездят по России. Об этом говорит статистика продаж компании за июль, с которой ознакомилась "РГ".

Напомним, продажи нового Toyota Land Cruiser 300 в РФ стартовали 22 июля. На старте в автосалонах были доступны только автомобили с бензиновым двигателем мощностью 415 л.с. и 10-ступенчатой АКП.

Цены составила от 5 613 000 до 7 665 000 рублей, не считая доплаты за дополнительное оборудование у дилеров. До конца месяца, то есть, фактически за неделю было продано 384 таких машины. Для сравнения: "двухсотых" Land Cruiser за полный месяц ушло всего 63, внедорожников Fortuner - 167, пикапов Hilux - 180.

Кстати, 10 августа Toyota сообщила о доступности в продаже и дизельных версий Land Cruiser 300. У таких машин устанавливается мотор V6 объемом 3,3 литра, который выдает 299 л.с. Стоимость - от 5 557 000 до 7 609 000 рублей.

Напомним, Россия является рынком номер один в Европе для этой модели.