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10.08.2021 17:02
Рубрика: Легковые авто

Сколько Toyota Land Cruiser 300 купили россияне в первый месяц продаж

Текст: Андрей Полухин

Почти 400 новых Toyota Land Cruiser 300 уже ездят по России. Об этом говорит статистика продаж компании за июль, с которой ознакомилась "РГ".

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Напомним, продажи нового Toyota Land Cruiser 300 в РФ стартовали 22 июля. На старте в автосалонах были доступны только автомобили с бензиновым двигателем мощностью 415 л.с. и 10-ступенчатой АКП.

Цены составила от 5 613 000 до 7 665 000 рублей, не считая доплаты за дополнительное оборудование у дилеров. До конца месяца, то есть, фактически за неделю было продано 384 таких машины. Для сравнения: "двухсотых" Land Cruiser за полный месяц ушло всего 63, внедорожников Fortuner - 167, пикапов Hilux - 180.

Кстати, 10 августа Toyota сообщила о доступности в продаже и дизельных версий Land Cruiser 300. У таких машин устанавливается мотор V6 объемом 3,3 литра, который выдает 299 л.с. Стоимость - от 5 557 000 до 7 609 000 рублей.

Напомним, Россия является рынком номер один в Европе для этой модели.

#Toyota