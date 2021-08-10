Геологи опровергли популярную теорию о воде на Марсе

Ученые из Университета Гонконга (HKU) представили новое исследование, которое ставит под сомнение популярную гипотезу о кратере Гейла на Марсе. До сих пор данные марсохода Curiosity указывали на то, что этот кратер в древности мог представлять собой полноводное озеро. Однако альтернативный взгляд на эти же данные показал, что озера никогда там могло и не быть.

Краткий отчет об исследовании опубликован на сайте HKU. Его провели геологи, которые для анализа взяли давно известные и изученные данные. Сведения ранее были получены марсоходом Curiosity, который исследует кратер Гейла и гору Шарпа с 2012 года.

Предыдущий анализ позволил предположить, что отобранные этим ровером образцы являются озерными отложениями. С течением времени теория о том, что около трех миллиардов лет назад кратер Гейла был огромным озером с жидкой воды, стала популярной и почти общепринятой.

Однако геологи утверждают, что марсоход миссии NASA в течение последних восьми лет исследовал вовсе не озерные, а поверхностные отложения. Авторы работы пишут, что Curiosity за годы своей работы провел обширный геологический анализ образцов с помощью своего набора инструментов.

Проанализировав именно эти данные, исследователи и предположили, что отложения, изученные марсоходом в течение большей части миссии, на самом деле образовались не в озере. По их мнению, изученный материал является отложениями, образовавшимися за миллионы лет в результате выпадения атмосферных осадков и эрозии.

Исследователи предполагают, что "влажная среда", о которой много говорили все последние годы, на самом деле представляет собой следы выветривания. Выглядят же они необычно потому, что указанные процессы происходили в далеком прошлом, когда на Красной планете шли дожди, а ее атмосфера кардинально отличалась от нынешней.

В качестве доказательства своих доводов геологи из Гонконга приводят многочисленные данные проведенных ими химических испытаний. Кроме того, они провели измерения методом рентгеновских лучей и сопоставили их с полученными ранее изображениями текстур горных пород. Это позволило определить, как состав горных пород Марса связан с геологическими процессами, происходившими на этой планете.

В результате были выявлены очень важные химические структуры в породах, присутствие которых невозможно объяснить в контексте влияния озерной среды. Ключевым моментом, пишут исследователи, является то, что некоторые из этих элементов подвижны или легко растворяются в воде, а другие элементы неподвижны. Другими словами, они остаются в горных породах при любых условиях.

"Будет ли элемент подвижным или неподвижным, зависит не только от его типа, но и от свойств жидкости, - объясняет доктор Джо Михалски. - Зависит от того, была ли эта среда кислой, соленой и т.д. Полученные командой результаты показывают, что неподвижные элементы коррелируют друг с другом и заметно обогащаются на более высоких отметках в профиле породы. Это указывает на выветривание, которое происходило сверху вниз, то есть так, как это обычно происходит в почве. Кроме того, полученные данные показывают, что объемы железа истощаются по мере усиления процесса выветривания. А это означает, что в то время атмосфера на древнем Марсе постепенно уменьшалась".

Новая работа позволит улучшить понимание того, как в целом эволюционировала марсианская атмосфера и климат на поверхности Красной планеты. Это важно и для исследования возможного существования жизни на Марсе в древности. Полный отчет об исследовании можно найти в журнале Science Advances.