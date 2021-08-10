В Минэнерго рассказали, как демпфер повлиял на цены на бензин в России

Демпфирующий механизм позволил снизить цены на бензин в России на 15 рублей. Об этом заявил замглавы Минэнерго Павел Сорокин.

"Сейчас демпфер компенсирует почти 20 тысяч рублей на тонну бензина, то есть около 15 рублей за литр. На столько выше была бы цена на заправке, если бы не данный механизм", - пояснил чиновник, слова которого цитирует пресс-служба Минэнерго.

По данным Росстата, розничные цены на бензин в России в январе-июле выросли на 5,24%.

Демпферный механизм действует в России с 2019 года и призван сдерживать рост внутренних цен на моторное топливо. Механизм работает в обе стороны: бюджет доплачивает нефтяным компаниям, поставляющим топливо на внутренний рынок, в случае высоких мировых цен, компенсируя их потери от ограничения экспорта, и наоборот - изымает часть доходов компаний, когда работа на внутренний рынок оказывается выгоднее.