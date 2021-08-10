В Минске покажут спектакль "Счастье у каждого свое"

В концертном зале "Минск" 12 августа покажут комедию "Счастье у каждого свое" по пьесе русского драматурга XIX века Александра Островского "Добрый барин", творчество которого стало важнейшим этапом развития русского национального театра.

В комедиях и социально-психологических драмах Островский вывел галерею ярких и узнаваемых типов российских купцов, чиновников, помещиков, слуг, приживалок, карьеристов.

Герои спектакля "Счастье у каждого свое" - представители купеческого сословия, которые, как никто, прочувствовали на себе драму русского общества. На их примере можно увидеть, что тревога и неудовлетворенность, которые так часто называют врагами счастья, на самом деле их обязательные составляющие.

В спектакле играют заслуженный артист России Николай Добрынин, известный по любимым "Сватам", Павел Трубинер, Софья Зайка.

Софья Зайка - обладательница нестандартной внешности и яркого комедийного таланта. Начав со второстепенных персонажей, она добилась успеха, получив главную роль в рейтинговом проекте. Снявшие такие успешные сериалы, как "Кухня" и "Отель "Элеон"", продюсеры из Беларуси Виталий Шляппо и Алексей Троцюк пригласили актрису на главную роль в многосерийном проекте "Фитнес". Также Софья снялась в нашумевшем сериале "Домашний арест", в самом кассовом российском фильме "Холоп", который продюсировали Алексей Троцюк из Бреста и Виталий Шляппо из Витебска.