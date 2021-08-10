В ПФР напомнили об условиях для досрочной "северной" пенсии

Россияне, имеющие необходимый стаж работы в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях, имеют право на досрочную пенсию. Об этом напомнили в отделении Пенсионного фонда России по Калининградской области.

Досрочная пенсия в этом случае назначается на пять лет раньше общего пенсионного возраста. При этом существует ряд условий, которым должны соответствовать будущие пенсионеры.

"Минимальное количество лет северного стажа для досрочного назначения пенсии не поменялось и составляет 15 календарных лет работы в районах Крайнего Севера или 20 календарных лет в приравненных к ним местностях. Требования по общему страховому стажу также сохранились и составляют 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин", - пояснили в ПФР.

Кроме того, досрочная пенсия может быть назначена, если гражданин проработал в районах Крайнего Севера не менее 7,5 года. В этом случае общеустановленный пенсионный возраст снижается на четыре месяца за каждый год работы в этих районах.

В ПФР также напомнили, что женщины, имеющие двоих детей и 12-летний стаж работы на Крайнем Севере (или 17 лет в приравненных к ним местностях), могут выйти на пенсию в возрасте 5

0 лет.

Ранее в ПФР рассказали, что россияне могут заранее обратиться в органы Пенсионного фонда для оформления пенсии. Подать необходимые документы можно за два года до наступления возраста, дающего право на выплату.

Для предварительной оценки документов необходимо представить паспорт и документы, подтверждающие периоды работы (например, трудовую книжку). В случае недостающих сведений или необходимости подтверждения имеющихся данных специалисты ПФР направят запросы в организации или архивные учреждения.