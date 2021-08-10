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Рубрика: Экономика

В России могут ввести новый способ уплаты налогов для бизнеса

Текст: Василий Кошкин
Фото: Нина Зотина / РИА Новости Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Федеральная налоговая служба предложила распространить единый налоговый платеж (ЕНП) на бизнес. Контракт на выполнение нормативно-технических работ размещен на портале государственных закупок.

Сейчас воспользоваться единым налоговым платежом могут лишь физические лица. Этот механизм был введен в 2019 году и позволяет вносить сумму уплаты одним платежом, а ФНС сама распределяет его нужным образом.

О намерении ввести единый налоговый платеж для компаний и индивидуальных предпринимателей к концу 2022 года в июне заявил глава ФНС Даниил Егоров. По его словам, это позволит сократить количество ошибок, связанных с заполнением необходимых бумаг.

"Образовалась ситуация, при которой вариаций заполнения платежки - 900 трлн. Из этого следует около 30 млн ошибок в год. Это зачеты, это поиск своих платежей, это пени, это дополнительная работа, нервы, деньги для налогоплательщиков. Мы поставили перед собой задачу, а можем ли мы сделать так, чтобы мы стали неким клиринговым центром, когда плачу один платеж, а вы сами разбивайте по прозрачным правилам, куда это нужно государству", - пояснил тогда Егоров.

В комментарии РБК в ФНС пояснили, что новая система позволит сделать уплату налогов более удобной, исключить ошибки при заполнении расчетных документов, а также вести взаимоучет долгов и переплат. Кроме того, бизнес получит сервисы, необходимые для отслеживания оплаты налогов в режиме реального времени.

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